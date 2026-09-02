Filenin Sultanları'nın Almanya'dan sonraki rakibi de belli oldu: Santarelli'den şaşırtan açıklama
Filenin Sultanları Azerbaycan'ı geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı. Rakip Almanya. İşte Filenin Sultanları'nın final yolu. Almanya'dan sonraki rakibi de belli oldu. Santarelli'den şaşırtan açıklama.
Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti ve adını son 8 takım arasına yazdırdı.
79 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-14, 25-15, 25-22 tamamlandı. İşte Filenin Sultanları'nın final yolu. Almanya'dan sonraki rakibi de belli oldu.
Milli takımımızın yıldızı Melissa Vargas, Almanya ile oynanacak çeyrek final maçı için şunları söyledi: "Almanya ile ne zaman oynasak harika bir maç oluyor. Çok iyi oyuncuları var. Bu yüzden bu sefer de çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir maçtı. Kazanmak her zaman inanılmaz bir his. Söylemek istediğim bu. Her akşam burada, Türkiye'de, kendi seyircimizin önünde oynamak harika. Her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.
Başantrenör Daniele Santarelli ise Azerbaycan galibiyetine rağmen mükemmel oynamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Baskı, buraya geldiğim ilk günden beri var. Her gün bu baskıyı hissettim. Hayatımız ve işimizin her gününde bu baskıyla yaşıyoruz. Baskıya sahip olmak önemlidir, ayrıca baskının olması çok da güzeldir. Çünkü bu, önemli bir şey için mücadele ettiğimiz anlamına gelir; bu bir ayrıcalıktır, bunu unutmamalıyız."
"Baskının bizi zor durumda bıraktığını düşünmüyorum. Bence kendi doğru voleybolumuzu oynama tarzımızı bulmamız ve gerçekten doğru tutuma sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tutumumuz düştüğünde çok iyi voleybol oynayamıyoruz. Gerçekten motive olduğumuzda ve doğru tutumu sergilediğimizde ise çok iyi voleybol oynuyoruz."
"Çok mutluyuz. Mükemmel oynamadık, ilk iki set gayet güzeldi, üçüncü set pek de iyi değildi. Kazanmak ve çeyrek finale kalmak önemliydi. Bugün, bazı anlarda iyi işler çıkarttık. Yine bir diğerinden zor ve farklı takımla karşı karşıyaydık. Bugün de hızlı top oynayan bir takım vardı. Bugün maçta en iyi smaçörlerini durdurmayı başardık. Düşük yüzdelerde oynattık ve bu bizim için iyiydi. Bu iyi iş çıkarttığımız anlamına geliyor."
"Şimdi yine Azerbaycan'dan tamamen farklı bir takımla oynayacağız. Yine Almanya'ya karşı oynayacağız, grupta iyi bir maç çıkartmıştık. Bugün neleri iyi yaptığımızı düşünmeliyiz ama tabii ki Almanya'ya karşı çok daha fazlasıyla oynamalıyız."
Millilerin çeyrek finaldeki rakibi son 16 turunda Belçika'yı 3-2 (20-25, 25-21, 25-20, 25-27, 15-8) yenen Almanya oldu. Karşılaşma yarın (3 Eylül) saat 19.00'da oynanacak ve TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.
Mlli takımın yarı finale çıkması halinde ise rakibi Sırbistan-Yunanistan maçının galibi olacak. Bu maç bugün (2 Eylül) saat 17.00'de oynanacak.