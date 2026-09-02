Filenin Sultanları'nın Almanya'dan sonraki rakibi de belli oldu: Santarelli'den şaşırtan açıklama

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Milli takımımızın yıldızı Melissa Vargas, Almanya ile oynanacak çeyrek final maçı için şunları söyledi: "Almanya ile ne zaman oynasak harika bir maç oluyor. Çok iyi oyuncuları var. Bu yüzden bu sefer de çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir maçtı. Kazanmak her zaman inanılmaz bir his. Söylemek istediğim bu. Her akşam burada, Türkiye'de, kendi seyircimizin önünde oynamak harika. Her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.