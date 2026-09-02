AKP'de Gökçek hareketliliği başladı

AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı İ. Melih Gökçek'in ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddiası ile Almanya Düsseldorf’ta 18 daireli bir binayı aldıklarının ortaya çıkması ve Velbert’te bir alışveriş merkezinin satın alınması için anlaşma yapıldığı iddiası gündemin ana maddelerinden biri haline geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatırken AKP kulislerinden de tepkiler gelmeye başladı.

AKP'DE GÖKÇEK HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma, AKP kulislerinde de gündeme geldi. Partili kaynaklar, yolsuzluk yaptığı tespit edilen kişilerin siyasi yakınlıklarına bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini belirtirken, geçmişte üstlenilen görevlerin de soruşturmalara karşı koruma sağlamaması gerektiğini ifade ediyor.

AKP'li kaynaklar, yolsuzlukla mücadelede kişilerin siyasi çevrelerine göre farklı bir tutum alınmaması gerektiğini savunuyor. Yolsuzluk yaptığı ortaya konulan kişilerin, siyasi aidiyetlerinden bağımsız olarak yaptırımla karşılaşması gerektiği belirtiliyor.

Gökçek hakkındaki soruşturma için de aynı yaklaşımın geçerli olması gerektiğini belirten kaynaklar, geçmişte iktidar adına görev yapmış olmanın yolsuzluk iddiaları karşısında koruma gerekçesi oluşturmaması gerektiğini vurguluyor.

AKP kulislerinde Gökçek'e yönelik ceza beklentisi de yolsuzluk iddialarının ortaya konulması ve sorumluluğun belirlenmesi koşuluyla dile getiriliyor. Kaynaklar, siyasi geçmiş ile iddialara ilişkin sorumluluğun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan, muhalif belediyelere yönelik operasyonların hız kazandığı süreçte, Mansur Yavaş yönetiminin Gökçek dönemine ilişkin geçmişte ve önceki gün sunduğu milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarının yıllar sonra açılıp açılmayacağı da merak konusu oldu.

60 İHALE 96 AYRI KONUYA SUÇ DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Dosyada yaklaşık 60 ihaleye ilişkin bulgular yer alırken belediyenin zararının “milyarlarca euro” olduğu öne sürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir suç duyurusunda bulundu. ABB Avukatı Nadi Türkaslan tarafından 7 Ağustos 2026'da Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na yapılan başvuruda, “suç örgütü” kurma ve yönetmenin yanı sıra rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları yer aldı.

Suç duyurusunda, Gökçek'in belediye başkanlığı döneminde belediye veya belediye şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilen yaklaşık 60 ihaleye ilişkin müfettiş bulgularının delil olarak sunulduğu belirtildi. Başvuruda Gökçek, eşi, iki oğlu, bazı belediye bürokratları ve iş insanlarının belediye varlıklarından haksız menfaat sağladığı öne sürüldü.

Osmanlıspor'un kuruluşu ve kulübün gelir kaynakları da suç duyurusunun kapsamına alındı.

ABB müfettişlerinin daha önce Gökçek'in başkanlık dönemine ilişkin 96 ayrı konuda suç duyurusunda bulunduğu, bunların büyük bölümünde kovuşturmaya yer olmadığı, bazı dosyalarda ise zamanaşımı nedeniyle işlem yapılamadığı aktarıldı.

Yeni suç duyurusunda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin uğradığı zararın “milyarlarca euro” olduğu iddiasına yer verildi.