Otomobil dünyasının yeni sahibi: Çin fırtınası esiyor ama lider Romanyalı!
Çin markaları Avrupa’da %11,2 pazar payıyla rekor kırarken elektrikli satışları tırmanışa geçti. Çin fırtınasının estiği Temmuz ayında tüm rakiplerini geride bırakan lider ise 19 bin 709 adetlik satışla Romanya menşeli oldu.
Analiz firması Dataforce'un ön verilerine göre Avrupa otomotiv pazarı Temmuz ayında da büyümesini sürdürdü ve satışlar %4,1 oranında arttı. Ancak bu büyüme hızı önceki aylarla kıyaslandığında bir miktar yavaşladı. Dataforce verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde pazar toplamda %5,7 büyürken, bu analiz Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İzlanda, Norveç ve İsviçre'deki tescillerin %98'ini kapsıyor.
ÇİNLİ MARKALARDAN REKOR PAZAR PAYI
Çinli üreticiler, Temmuz ayında %11,2 ile rekor bir pazar payına ulaştı. Satışlarını geçen yılın aynı ayına göre %107 artıran Çinli markalar arasında BYD birinci sırada yer alırken, Chery ve MG markasının sahibi olan SAIC Grubu ikinci sırayı paylaştı.
Elektrikli araç (EV) satışları Temmuz ayında %51 artarak toplam pazarın %25'ini oluşturdu. Şubat ayı sonlarında Orta Doğu'da patlak veren çatışmalar nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları, elektrikli otomobil satışlarında yıllık bazda %37'lik bir artışın yaşanmasında önemli rol oynadı.
ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN PERFORMANSI
Stellantis iş ortaklığıyla Leapmotor satışlarını %294 artırarak 9.306 adede çıkarırken, Xpeng %270 artışla 5.244 adede ulaştı. Omoda, Jaecoo ve Chery markalarını bünyesinde barındıran Chery %202, premium Denza markasını da içeren BYD ise %150 büyüme kaydetti. MG ve SAIC Grubu %22 büyüme ile 15. sıraya, Geely Grubu ise %21 büyüme ile 16. sıraya yerleşti.
Marka bazındaki sıçramalarda ise Çinli Changan Temmuz 2025'teki 7 araçlık satışını Temmuz 2026'da 1.249 adede çıkardı. Chery markası satışlarını 107'den 5.868'e, Geely markası ise 168'den 4.508 adede yükseltti.
GELENEKSEL MARKALAR VE TESLA'NIN DURUMU
Geleneksel markalar tarafında Fiat %25, Citroën %16 ve Renault %11 artış gösterdi. Fiat ve Citroën'in yükselişinde Stellantis'in Smart Car platformuna dayalı uygun fiyatlı modellerin üretimi etkili olurken; Renault'nun büyümesini yeni Twingo ile 4 ve 5 E-Tech gibi küçük elektrikli modeller sırtladı. Diğer markalardan Toyota %2,3, Stellantis %2 ve BMW Grubu %1,7 oranında yükselirken; Mercedes-Benz %4,7, Nissan %5,8, Hyundai-Kia %8,5, Ford %16 ve Volkswagen Grubu %3 geriledi. Tesla ise dalgalı seyrini sürdürerek yeni çeyrek başlangıcının da etkisiyle Temmuz ayında %36'lık bir düşüş yaşadı.
EN ÇOK SATAN MODELLER
Dacia Sandero, 19.709 adetlik satışla VW Golf ve VW T-Roc'u geride bırakarak Avrupa'nın en çok satan modeli oldu. Elektrikli tarafta Renault 5 E-Tech %49 satış artışıyla üçüncü sırada yer alırken, yeni Twingo 4.831 adetle Tesla Model Y'nin hemen arkasında 12. sırayı aldı. Automotive News Europe'un aktardığına göre Mercedes-Benz GLC ise satışlarını %45 artırarak en çok satan ilk 10 model arasında sürpriz bir şekilde yedinci sırada yer buldu.
Dacia Sandero
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Pazar ve Büyüme Oranları: Dataforce verilerine göre Avrupa pazarının temmuz'da %4,1; Ocak-Temmuz döneminde %5,7 büyümesi.
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Çin Rekoru: Çinli markaların %11,2 rekor pazar payına ulaşması ve satışlarını %107 artırması.
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Zirvedeki Markalar ve Büyümeler: Leapmotor (%294), Xpeng (%270), Chery (%202), BYD (%150) ve Changan'ın sıçraması.
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Düşüşte/Yükselişte Olanlar: Tesla'nın %36 düşüşü; Ford, Nissan, VW Grubu ve Hyundai-Kia'daki gerileme; Fiat, Citroën ve Renault'daki artışlar.
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En Çok Satan Model: 19.709 adetle Dacia Sandero'nun liderliği ve Mercedes GLC'nin sürpriz 7. sırası.