Otomobil dünyasının yeni sahibi: Çin fırtınası esiyor ama lider Romanyalı!

Analiz firması Dataforce'un ön verilerine göre Avrupa otomotiv pazarı Temmuz ayında da büyümesini sürdürdü ve satışlar %4,1 oranında arttı. Ancak bu büyüme hızı önceki aylarla kıyaslandığında bir miktar yavaşladı. Dataforce verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde pazar toplamda %5,7 büyürken, bu analiz Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İzlanda, Norveç ve İsviçre'deki tescillerin %98'ini kapsıyor.

ÇİNLİ MARKALARDAN REKOR PAZAR PAYI

Çinli üreticiler, Temmuz ayında %11,2 ile rekor bir pazar payına ulaştı. Satışlarını geçen yılın aynı ayına göre %107 artıran Çinli markalar arasında BYD birinci sırada yer alırken, Chery ve MG markasının sahibi olan SAIC Grubu ikinci sırayı paylaştı.

Elektrikli araç (EV) satışları Temmuz ayında %51 artarak toplam pazarın %25'ini oluşturdu. Şubat ayı sonlarında Orta Doğu'da patlak veren çatışmalar nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları, elektrikli otomobil satışlarında yıllık bazda %37'lik bir artışın yaşanmasında önemli rol oynadı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN PERFORMANSI

Stellantis iş ortaklığıyla Leapmotor satışlarını %294 artırarak 9.306 adede çıkarırken, Xpeng %270 artışla 5.244 adede ulaştı. Omoda, Jaecoo ve Chery markalarını bünyesinde barındıran Chery %202, premium Denza markasını da içeren BYD ise %150 büyüme kaydetti. MG ve SAIC Grubu %22 büyüme ile 15. sıraya, Geely Grubu ise %21 büyüme ile 16. sıraya yerleşti.

Marka bazındaki sıçramalarda ise Çinli Changan Temmuz 2025'teki 7 araçlık satışını Temmuz 2026'da 1.249 adede çıkardı. Chery markası satışlarını 107'den 5.868'e, Geely markası ise 168'den 4.508 adede yükseltti.

GELENEKSEL MARKALAR VE TESLA'NIN DURUMU

Geleneksel markalar tarafında Fiat %25, Citroën %16 ve Renault %11 artış gösterdi. Fiat ve Citroën'in yükselişinde Stellantis'in Smart Car platformuna dayalı uygun fiyatlı modellerin üretimi etkili olurken; Renault'nun büyümesini yeni Twingo ile 4 ve 5 E-Tech gibi küçük elektrikli modeller sırtladı. Diğer markalardan Toyota %2,3, Stellantis %2 ve BMW Grubu %1,7 oranında yükselirken; Mercedes-Benz %4,7, Nissan %5,8, Hyundai-Kia %8,5, Ford %16 ve Volkswagen Grubu %3 geriledi. Tesla ise dalgalı seyrini sürdürerek yeni çeyrek başlangıcının da etkisiyle Temmuz ayında %36'lık bir düşüş yaşadı.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Dacia Sandero, 19.709 adetlik satışla VW Golf ve VW T-Roc'u geride bırakarak Avrupa'nın en çok satan modeli oldu. Elektrikli tarafta Renault 5 E-Tech %49 satış artışıyla üçüncü sırada yer alırken, yeni Twingo 4.831 adetle Tesla Model Y'nin hemen arkasında 12. sırayı aldı. Automotive News Europe'un aktardığına göre Mercedes-Benz GLC ise satışlarını %45 artırarak en çok satan ilk 10 model arasında sürpriz bir şekilde yedinci sırada yer buldu.

Dacia Sandero