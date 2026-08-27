Bu aracı bulan kişiye 100.000 euro ödül
30 milyon euroluk Alfa Romeo 33 Stradale, tehditle 10 euroya satılarak kayboldu. İtalya Hükümeti'ni harekete geçiren ve Fransa'da saklandığı ortaya çıkan bu efsane otomobilin yerini bildirene tam 100 bin euro ödül verilecek.
30 Milyon Euro Değerindeki Kayıp Efsane
İtalyan otomotiv tarihinin en nadir ve ikonik modellerinden biri olan Alfa Romeo 33 Stradale, merkezinde 100.000 euro ödülün bulunduğu uluslararası bir gizeme konu oldu. 1967-1969 yılları arasında sadece 18 adet üretilen ve günümüzde değeri 30 milyon euroya kadar ulaşan bu özel araç, sahibinin ölümünün ardından yaşanan tuhaf gelişmelerle ortadan kayboldu. Otomobilin, sahibine yönelik baskı ve fiziksel tehditler altında, evrak üzerinde sadece 10 euro gibi sembolik bir bedelle el değiştirdiği iddia ediliyor.
Yasa Dışı Devir ve İtalya'dan Sırra Kadem
Koleksiyoncunun mirasçıları ve avukatları, tehdit altında gerçekleştirilen bu devrin hukuken geçersiz olduğunu savunuyor. Baskıların ardından İtalya Kamu Araç Sicilinden silinen ve izi kaybettirilen 33 Stradale’nin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarıldığı tespit edildi. Yıllardır süren araştırmaların sonucunda aracın otuz yılı aşkın süredir Fransa'da gizlendiği ve bu süreçte İtalya'daki bir atölyede gizlice bakım ve onarımdan geçtiği bilgisine ulaşıldı.
İtalyan Hükümeti ve Fransız Makamları Göreve Çağrıldı
Mirasçıların avukatları, tarihi ve kültürel bir miras niteliği taşıyan aracın durumu hakkında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli'ye resmi başvuruda bulundu. İtalyan hükümetinin Fransız makamlarıyla iş birliği yapması istenen başvuruda; otomobilin kültürel koruma yasalarını ihlal ederek ülke dışına çıkarılıp çıkarılmadığı ve gerekli ihraç izinlerinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. İtalyan yetkililer olayın arka planını aydınlatmak için kapsamlı bir inceleme başlattı.
İpuçları İçin 100.000 Euro Ödül
Aracın resmi kayıtlardan silinmesine rağmen arka planda hâlen aktif tutulduğunu tespit eden mirasçılar, aramanın seyrini değiştirecek büyük bir adım attı. Bu eşsiz koleksiyon parçasının kesin konumunu belirleyecek ve kimliğini ortaya çıkaracak somut bilgiyi sağlayan kişiye 100.000 euro para ödülü verileceği açıklandı.
Otomotiv Mühendisliğinin Başyapıtı:
Alfa Romeo 33 Stradale Bu büyük mücadelenin odak noktası olan Alfa Romeo 33 Stradale, markanın Tipo 33 yarış otomobiline dayanan mühendislik harikası bir modeldir. 90 derece açılı, 2.0 litrelik doğal emişli V8 motora sahip olan araç; alüminyum ve magnezyum alaşımlı gövdesi sayesinde sadece 690 kilogram ağırlığındadır.
Alfa Romeo 33 Stradale Çığır Açan Teknoloji
Dönemine göre çığır açan bir teknolojiye sahip olan efsane otomobil, 260 km/s azami hıza ulaşabilirken 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede çıkmaktadır.