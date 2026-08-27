Bu aracı bulan kişiye 100.000 euro ödül

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30 Milyon Euro Değerindeki Kayıp Efsane

İtalyan otomotiv tarihinin en nadir ve ikonik modellerinden biri olan Alfa Romeo 33 Stradale, merkezinde 100.000 euro ödülün bulunduğu uluslararası bir gizeme konu oldu. 1967-1969 yılları arasında sadece 18 adet üretilen ve günümüzde değeri 30 milyon euroya kadar ulaşan bu özel araç, sahibinin ölümünün ardından yaşanan tuhaf gelişmelerle ortadan kayboldu. Otomobilin, sahibine yönelik baskı ve fiziksel tehditler altında, evrak üzerinde sadece 10 euro gibi sembolik bir bedelle el değiştirdiği iddia ediliyor.