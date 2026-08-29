Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı
İtalya'da türünün tek üreme çiftinden dünyaya gelen nesli tehlike altındaki siyah jaguar yavrusu "Parthenope", Napoli Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluştu.
İtalya'nın tek üreme çiftinden dünyaya gelen siyah jaguar yavrusu Parthenope, dört yılda doğan üçüncü yavru olarak türün Avrupa'daki koruma programlarına umut verdi.
IUCN Kırmızı Listesi'nde "tehdide yakın" kategorisindeki jaguarların yaşam alanı son yüzyılda yüzde 55 daraldı.
Napoli Hayvanat Bahçesi'nde mayıs ayında dünyaya gelen siyah jaguar yavrusu Parthenope, 28 Ağustos'ta ziyaretçilerle buluştu.
Yavru, 2021'de tesise getirilen anne Ananga ile baba Ares'in dört yılda dünyaya getirdiği üçüncü yavru olarak kayıtlara geçti.
Daha önce doğan iki kardeş Victor ve Romelu, Avrupa hayvanat bahçeleri arasındaki koruma ağına dahil edilerek farklı tesislere gönderilmişti.
Parkın sorumlusu Fiorella Saggese, doğumu "sıra dışı bir başarı" olarak nitelendirdi.
Saggese, Napoli'deki çiftin İtalya genelinde üreyebilen tek jaguar çifti olduğunu vurguladı.
Tesisin kurucu ortaklarından Giulia Floro Flores ise "Güney Amerika'daki koruma merkezleriyle doğrudan köprü kurmaya hazırız" diyerek türün doğal yaşam alanındaki projelerle iş birliği planlarını duyurdu.
Jaguarlar, Amerika kıtasının en büyük kedigili türü olarak IUCN tarafından "tehdide yakın" kategorisinde sınıflandırılıyor.
Türün tarihsel yaşam alanının yüzde 55'ini habitat tahribatı, kaçak avlanma ve hayvancılık çatışmaları nedeniyle kaybettiği biliniyor.
Küresel popülasyonun 64 bin ile 173 bin birey arasında olduğu tahmin ediliyor.
Parthenope'un tamamen siyah görünen kürkü, melanizm adı verilen genetik bir özellikten kaynaklanıyor.
MC1R genindeki baskın bir mutasyonla ortaya çıkan bu koyu pigmentasyon, yağmur ormanlarında avlanma avantajı sağlıyor.
Vahşi jaguar popülasyonunun yalnızca yüzde 6 ila 10'u bu özelliği taşıyor. Siyah jaguarların kürkündeki tipik rozet desenleri ise yalnızca belirli ışık koşullarında fark edilebiliyor.
Parthenope, annesinden ayrılmaya hazır olduğunda Avrupa ve dünya hayvanat bahçeleri ağının koordine ettiği koruma programı kapsamında yeni bir tesise gönderilecek.
(AA)