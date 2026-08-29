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Halk TV Dünya Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı

İtalya'da türünün tek üreme çiftinden dünyaya gelen nesli tehlike altındaki siyah jaguar yavrusu "Parthenope", Napoli Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluştu.

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Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 1
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İtalya'nın tek üreme çiftinden dünyaya gelen siyah jaguar yavrusu Parthenope, dört yılda doğan üçüncü yavru olarak türün Avrupa'daki koruma programlarına umut verdi.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 2
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IUCN Kırmızı Listesi'nde "tehdide yakın" kategorisindeki jaguarların yaşam alanı son yüzyılda yüzde 55 daraldı.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 3
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Napoli Hayvanat Bahçesi'nde mayıs ayında dünyaya gelen siyah jaguar yavrusu Parthenope, 28 Ağustos'ta ziyaretçilerle buluştu.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 4
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Yavru, 2021'de tesise getirilen anne Ananga ile baba Ares'in dört yılda dünyaya getirdiği üçüncü yavru olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 5
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Daha önce doğan iki kardeş Victor ve Romelu, Avrupa hayvanat bahçeleri arasındaki koruma ağına dahil edilerek farklı tesislere gönderilmişti.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 6
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Parkın sorumlusu Fiorella Saggese, doğumu "sıra dışı bir başarı" olarak nitelendirdi.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 7
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Saggese, Napoli'deki çiftin İtalya genelinde üreyebilen tek jaguar çifti olduğunu vurguladı.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 8
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Tesisin kurucu ortaklarından Giulia Floro Flores ise "Güney Amerika'daki koruma merkezleriyle doğrudan köprü kurmaya hazırız" diyerek türün doğal yaşam alanındaki projelerle iş birliği planlarını duyurdu.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 9
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Jaguarlar, Amerika kıtasının en büyük kedigili türü olarak IUCN tarafından "tehdide yakın" kategorisinde sınıflandırılıyor.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 10
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Türün tarihsel yaşam alanının yüzde 55'ini habitat tahribatı, kaçak avlanma ve hayvancılık çatışmaları nedeniyle kaybettiği biliniyor.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 11
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Küresel popülasyonun 64 bin ile 173 bin birey arasında olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 12
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Parthenope'un tamamen siyah görünen kürkü, melanizm adı verilen genetik bir özellikten kaynaklanıyor.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 13
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MC1R genindeki baskın bir mutasyonla ortaya çıkan bu koyu pigmentasyon, yağmur ormanlarında avlanma avantajı sağlıyor.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 14
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Vahşi jaguar popülasyonunun yalnızca yüzde 6 ila 10'u bu özelliği taşıyor. Siyah jaguarların kürkündeki tipik rozet desenleri ise yalnızca belirli ışık koşullarında fark edilebiliyor.

Dünyanın en nadir yırtıcılarından biri: Ziyaretçilerin karşısına ilk kez çıktı - Fotoğraf: 15
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Parthenope, annesinden ayrılmaya hazır olduğunda Avrupa ve dünya hayvanat bahçeleri ağının koordine ettiği koruma programı kapsamında yeni bir tesise gönderilecek.

(AA)

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