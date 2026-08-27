Anakondaların milyon yıllık değişmez sırrı!

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Küresel Değişime Meydan Okuyan Evrimsel Çizgi

12,4 ila 5,3 milyon yıl öncesini kapsayan dönemde gezegenimiz çok daha sıcak, nemli ve besin açısından zengindi. Bu elverişli şartlar 12 metrelik dev timsah Purusaurus ve 3,2 metrelik dev kaplumbağa Stupendemis gibi devasa türlerin türemesini sağladı. Birçok canlı türü iklim şartlarının değişmesiyle küçülürken veya yok olurken, anakondalar farklı bir evrimsel yol izledi.