Fenerbahçe'den şaşkına çeviren veda kararı: Yönetime sitem edip ayrılık şartını belirledi

Yaz transfer dönemi bitmeden takımdaki yabancı sayısını azaltmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

AL JAZIRA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Al Jazira ile anlaşmaya vardı.

AYRILIK KARARINA SİTEM ETTİ

Daha önce ayrılık iddialarını yalanlayan Brezilyalı futbolcu bu sefer sosyal medyadan sitem dolu bir açıklama yaptı. Talisca paylaşımında "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" ifadelerini kullandı.

ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Takımda kalmak istediği bilinen deneyimli yıldızın ayrılık için şartı da belli oldu. Fenerbahçe'yle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın kalan alacaklarının tamamını talep etti.

YENİ SEZONUN EN SKORER İSMİ OLDU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Anderson Talisca, 564 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu bu sürede 5 gol kaydederek takımının en skorer ismi oldu.