Fenerbahçe'den şaşkına çeviren veda kararı: Yönetime sitem edip ayrılık şartını belirledi
Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca trasnferi için Al Jazira ile anlaştı. Daha önce takımda kalacağını duyuran Talisca, ayrılık kararına sitem edip alacaklarının tamamını talep etti.
Yaz transfer dönemi bitmeden takımdaki yabancı sayısını azaltmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.
AL JAZIRA İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Al Jazira ile anlaşmaya vardı.
AYRILIK KARARINA SİTEM ETTİ
Daha önce ayrılık iddialarını yalanlayan Brezilyalı futbolcu bu sefer sosyal medyadan sitem dolu bir açıklama yaptı. Talisca paylaşımında "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" ifadelerini kullandı.
ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR
Takımda kalmak istediği bilinen deneyimli yıldızın ayrılık için şartı da belli oldu. Fenerbahçe'yle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın kalan alacaklarının tamamını talep etti.
YENİ SEZONUN EN SKORER İSMİ OLDU
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Anderson Talisca, 564 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu bu sürede 5 gol kaydederek takımının en skorer ismi oldu.