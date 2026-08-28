Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında başa baş giden mücadelede Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 1
1 9

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında A Milli Kadın Takımımız ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 2
2 9

Filenin Sultanları mücadeleye Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Jack-Kısal ve Eylül Akarçeşme 6’sı ile çıktı.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 3
3 9

Polonya ise Wenerska, Stysiak, Czyrnianska, Lampkowska Koput, Jurczyk ve Lysiak ile başladı.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 4
4 9

İlk sete oldukça iyi başlayan Ay yıldızlılar, Polonya’yı 25-15 yenerek 1-0 öne geçti.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 5
5 9

İkinci sette Polonya'nın açtığı farkı kapatan Türkiye, rakibinin sayılarını engelleyemedi. Filenin Sultanları’nın seti 25-21 kaybetmesi sonrası durum 1-1’e geldi.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 6
6 9

Polonya, üçüncü set sonucunda Türkiye'ye 25-22'lik üstünlük sağladı ve skor 2-1 oldu.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 7
7 9

Dördüncü seti rahat geçiren Filenin Sultanları, 25-16 kazandı ve 2-2 yaparak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 8
8 9

Ay yıldızlılar, karar setinde Polonya karşısında istediği oyunu ortaya koyamadı ve 15-10'luk skorla karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 9
9 9

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Gruptaki 4 maçını da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Polonya yenilgisi sonrası grubunu ikinci sırada tamamladı.

Grubunu ikinci sırada bitiren Filenin Sultanları, son 16 turunda C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Azerbaycan ile karşılaşacak.

Mücadele, 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Filenin Sultanları Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro