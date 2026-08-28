Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında başa baş giden mücadelede Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında A Milli Kadın Takımımız ile Polonya Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Filenin Sultanları mücadeleye Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Jack-Kısal ve Eylül Akarçeşme 6’sı ile çıktı.
Polonya ise Wenerska, Stysiak, Czyrnianska, Lampkowska Koput, Jurczyk ve Lysiak ile başladı.
İlk sete oldukça iyi başlayan Ay yıldızlılar, Polonya’yı 25-15 yenerek 1-0 öne geçti.
İkinci sette Polonya'nın açtığı farkı kapatan Türkiye, rakibinin sayılarını engelleyemedi. Filenin Sultanları’nın seti 25-21 kaybetmesi sonrası durum 1-1’e geldi.
Polonya, üçüncü set sonucunda Türkiye'ye 25-22'lik üstünlük sağladı ve skor 2-1 oldu.
Dördüncü seti rahat geçiren Filenin Sultanları, 25-16 kazandı ve 2-2 yaparak mücadeleyi karar setine taşıdı.
Ay yıldızlılar, karar setinde Polonya karşısında istediği oyunu ortaya koyamadı ve 15-10'luk skorla karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
Gruptaki 4 maçını da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Polonya yenilgisi sonrası grubunu ikinci sırada tamamladı.
Grubunu ikinci sırada bitiren Filenin Sultanları, son 16 turunda C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Azerbaycan ile karşılaşacak.
Mücadele, 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.