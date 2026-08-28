Halk TV Spor Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları Polonya'ya kaybetti: Son 16 turundaki rakibi belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nun beşinci ve son maçında başa baş giden mücadelede Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

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