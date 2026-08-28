Son dakika | Özgür Özel'e Kocaeli'nde yoğun ilgi
YENİ Parti Lideri Özgür Özel, 4 ilçeli Kocaeli mesaisinde esnaf ve yurttaşla buluştu; düşen alım gücünü, artan vergi yükünü ve yok olan meslekleri yerinde dinledi.
Yurt gezileri kapsamında Kocaeli'ye çıkarma yapan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, güne Gebze'de sanayici ve iş insanlarıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Temaslarının ikinci durağı olan Karamürsel'de yurttaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Özel, dükkanları tek tek ziyaret ederek sokaktaki ekonomik tabloyu inceledi; emekli maaşlarının altın karşısında eridiğini ve işletmelerin ağır dolaylı vergiler altında ezildiğini vurguladı.
Karamürsel sokaklarında Kıbrıs gazilerinden genç sporculara, ilçe esnafından kentin son kalan geleneksel ayakkabı zanaatkârına kadar geniş bir kesimle bir araya gelen Özel, iktidar temsilcilerinin halktan koptuğu bir dönemde doğrudan sahada olduklarını belirtti. İlçe merkezindeki yürüyüşünü tamamlayarak Merkez Camii'nde cuma namazını kılacak olan Özel, günün devamında Derince ve İzmit'teki halk buluşmaları ve açılış programlarına katılacak.
AYAKKABI ZANAATKÂRINDAN ÖZEL'E ÇARPICI TABLO
Karamürsel'deki esnaf ziyaretlerine cami güzergahında devam eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, esnaf odaları yöneticileri, meslektaşları ve kentin en eski zanaatkârlarıyla bir araya geldi. Ziyarette kaybolan meslekler ve ekonomik zorluklar konuşulurken, ilçenin ve kentin tek geleneksel ayakkabı imalatçısının sözleri mesleklerin yaşadığı çöküşü gözler önüne serdi.
ESNAF ODASI VE SAADET PARTİSİ İLÇE YÖNETİMİNDEN KARŞILAMA
Cami yolunda Esnaf Odası Başkanı ve Saadet Partisi ilçe yöneticileriyle karşılaşan Özgür Özel, temsilcilerle selamlaştı. "Öyle karşılamak istemezdik ama eziyorlar bizi" diyen oda yöneticilerine Özel, "Olsun, geleceğiz inşallah" yanıtını verdi. Kendisi de eczacı olan Özel, Eczacı Odası başkanlığı dönemindeki anılarını hatırlattı.
MESLEKTAŞINA UĞRADI: ECZANEM DURUYOR AMA İŞLER İYİ DEĞİL
Cadde üzerindeki 1955 yılından kalma tarihi bir eczaneyi ziyaret eden Özel, meslektaşıyla mezuniyet yıllarını kıyasladı (96 Ege mezunu). Eczacılık sektörünün durumuna değinen Özel, "Benim eczanem hâlâ duruyor, eşim başında duruyor ama işler iyi değil. Burası cadde üstü olduğu için ayakta kalabilir" tespitinde bulundu.
81 YAŞINDAKİ MUHTARDAN DESTEK: BİR DAHA GÖREMEM DİYE GELDİM
Yürüyüş sırasında Özel'in yanına gelen 81 yaşındaki eski bir muhtar, "Bir daha göremem belki, 80 sene 81 yaşındayım" diyerek Özel'e sarıldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet, mahalle sakinleri ve çocuk yuvasından gelen miniklerle de yakından ilgilendi.
"KOCAELİ'NDE BİLE TEK KALDIM, ÇIRAK DA YETİŞMİYOR"
Çarşının en eski esnaflarından olan, kişiye özel ölçü alarak ayakkabı imalatı ve tamiratı yapan Hüseyin Usta'yı dükkanında ziyaret eden Özgür Özel, geleneksel el sanatlarının yok oluşunu konuştu. Hüseyin Usta'nın "Ölçü alıp ayağa göre yapıyoruz, eski usul. Bizim gibiler az kaldı, Kocaeli genelinde bile belki tek kaldım. Çırak yetişmiyor, arkadan gelen yok" sözleri üzerine Özel, Kırkpınar güreşleri ve Kocaeli'nin efsane pehlivanı Ahmet Taşçı'yı anarak usta zanaatkârı seneye Kırkpınar'a birlikte gitmeye davet etti.
Ziyaretlerini tamamlayan Özel ve beraberindeki heyet, cuma namazı için camiye giriş yaptı.
KIBRIS GAZİSİNDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONUNA
Yürüyüş esnasında Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen Özgür Özel, 50. yıl kutlamalarını hatırlattı. Özel, gazilerle selamlaşırken Kıbrıs Barış Harekâtı anılarına değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs'ta yıllarca mezalim sürüyor, hep 'bizimkiler gelecek' diye bekleniyor. Bunları Beşparmak Dağları'na paraşütle atıyorlar; Kıbrıslı çocuklar 'bizimkiler' diye bunlara sarılıyor."
Özel ayrıca, iktidara geldiklerinde Kıbrıs'a yönelik ziyaret ve destek programlarının süreceğini belirtti.
50 METRE SERBEST TÜRKİYE ŞAMPİYONU YÜZÜCÜYLE BULUŞMA
Cadde üzerindeki kalabalıkta sporcu gençlerle de temas kuran Özel'in yanına, antrenmandan gelen 50 metre serbest yüzme branşındaki Türkiye şampiyonu bir genç geldi. Şampiyon sporcuyu tebrik eden Özel, yerel yönetimlerin yüzme havuzu ve spor tesisleri yatırımlarının artırılacağını vurguladı.
PANKARTLI BURAK VE ANNELERİN YOĞUN İLGİSİ
Alanda daha önce "Özgür amcam bir sarılabilir miyiz?" pankartı açan küçük Burak'ı yanına çağıran Özel, Burak ve annesiyle fotoğraf çektirdi. Yürüyüş güzergahında bekleyen kadınların cep telefonlarını alarak tek tek öz çekim yapan Genel Başkan, hemşerilerinden gelen mektupları toplayarak incelemek üzere ekibine teslim etti.
"VERGİ DAİRESİ BİLE BU KADAR VERGİ TOPLAMIYOR!"
Dede mesleğini devralan öğretmen kökenli bir kuruyemiş esnafıyla sohbet eden Özel, son 10 ve 20 yılın gelir kaybını kıyasladı. Esnafın alım gücündeki düşüşü onaylaması üzerine Özel, şu verileri paylaştı:
"20 sene önce bir emekli, maaşıyla 8 çeyrek altın alıyordu. 10 sene önce bu rakam 5'e düştü. Şimdi ise sadece 2 çeyrek altına geriledi. İşler de vatandaşın geliri de buna bağlı olarak eridi."
"KİMSE GÖNÜLLÜ VERGİ VERMİYOR, DEVLET DOLAYLI VERGİYLE ESNAFI ARACI YAPTI"
Tekel, sigara ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerin üzerindeki vergi yüküne işaret eden Özel, sistemin vatandaşı dolaylı vergilerle ezdiğini belirtti:
"İşin bu kısmı resmen vergi dairesi. Vergi dairesi bile bu kadar çok vergi toplamıyor. Kendiliğinden kimse vergi vermiyor ama dolaylı vergiden yüzde 80 kesinti yapılıyor."
"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ GEÇEN SENEDEN DAHA DÜŞÜK"
Ziyaret ettiği bir dükkanda esnafa "Vatandaşın alım gücü eskiye göre nasıl?" sorusunu yönelten Özgür Özel'e, esnaf "Düşük" yanıtını verdi. Özel'in "Geçen seneye göre?" sorusu üzerine ise durumun vahameti "Daha düşük" sözleriyle kayda geçti.
"GELİR DÜŞÜK, HER GÜN SADECE KİRA İÇİN 1.200 LİRA KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Bir başka işletme sahibiyle yapılan görüşmede, kiralardaki fahiş artış ve zorlaşan geçim şartları doğrudan dile getirildi. İşlerin durumunu "İdare eder, geçtiğimiz yıllara kıyasla daha düşük tabii ki" diyerek özetleyen kadın esnaf, gelir seviyesi düştüğünde vatandaşın harcamayı tamamen kestiğini belirtti. Dükkanın kirası ve artan giderler üzerine konuşulurken, "Her gün ilk önce 1.000 - 1.200 lira sadece kira için kazanmak lazım. Gider çok fazla" tespiti yapıldı.
YURTTAŞLARDAN MEKTUPLU VE PANKARTLI DESTEK
Sokaktaki yürüyüş sırasında yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özgür Özel, elini öpmek isteyen bir gence "Dur, öpmek yok. Bizde yok öyle öpme, böyle sarılalım gel" diyerek sarıldı. Kendisine teslim edilen bir mektup için "Mutlaka okuyacağım" sözü veren Özel, yol boyunca vatandaşların taleplerini ve iletilerini dinledi.
KARAMÜRSEL SOKAKLARINDA YOĞUN İLGİ
Meydandaki buluşmanın ardından esnaf ziyaretine başlayan Özgür Özel'in etrafını saran kalabalık, fotoğraf çektirmek ve selamlaşmak için yoğun çaba gösterdi. Esnafın ve yurttaşların doğrudan dertlerini anlatabileceği bir muhatap bulma ihtiyacı, sokaktaki buluşmaya damgasını vurdu.
İLK DURAK KARAMÜRSEL: BELEDİYE ÖNÜNDE KARŞILAMA
Günün ilk saatlerinde sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Özgür Özel, temaslarının ikinci ayağında Karamürsel'e geçti. Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve belediye meclis üyelerinin geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek YENİ Parti'ye katılmasıyla dikkat çeken ilçede, belediye binası önünde geniş bir kalabalık toplandı. Alanda bir orkestranın da hazır bulunduğu karşılamada, vatandaşların ellerindeki pankartlar dikkat çekti:
"Hocam antrenmana gelemedim diye kızma, özgürlük doğamızda var." "Geleceğimiz özgür olsun diye geldik." "Özgür amcam bir sarılabilir miyiz? - Burak"
CUMA NAMAZI MERKEZ CAMİİ'NDE: YARIM SAATLİK ESNAF YÜRÜYÜŞÜ
Karamürsel Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek olan Özel, buradaki konuşmasının ardından esnaf ziyaretine başlayacak. Yaklaşık yarım saat sürmesi planlanan esnaf yürüyüşünün ardından YENİ Parti Lideri, cuma namazını Karamürsel Merkez Camii'nde kılacak.
DERİNCE'DE ÇENESUYU AÇILIŞI VE KADIN BULUŞMASI
Karamürsel programının tamamlanmasıyla birlikte heyet Derince'ye hareket edecek. Derince'de kadınlarla özel bir buluşma gerçekleştirecek olan Özgür Özel, ardından Derince Belediyesi bünyesindeki Çenesuyu tesislerinin açılış törenine katılacak.
FİNAL İZMİT'TE: SABRİ YALIM PARKI'NDA MİTİNG GİBİ BULUŞMA
Günün son adresi İzmit olacak. İzmit'te iki ayrı noktada kapsamlı esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek olan Genel Başkan Özel, Kocaeli mesaisini Sabri Yalım Parkı'nda düzenlenecek geniş katılımlı halk buluşmasıyla noktalayacak. Özel, Kocaeli'ndeki temaslarının ardından yarın sabah saatlerinde Kayseri programı için hareket edecek.
ÖZEL KOCAELİ MESAİSİNİ GEBZE'DEN BAŞLATTI!
GEBZE'DE ÜST DÜZEY KARŞILAMA
Özgür Özel'i Gebze'deki ilk durağında parti kurmayları karşıladı. Karşılamada YENİ Parti Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, il yöneticileri ile YENİ Parti Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler yer aldı.
BASINA KAPALI ZİRVE
İl yöneticileri ve milletvekillerinin karşılamasının ardından Özel ve beraberindeki heyet toplantı salonuna geçti. Wyndham İstanbul Asia Airport Hotel'de düzenlenen Sanayici ve İş İnsanları Buluşması, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.