Son dakika | Özgür Özel'e Kocaeli'nde yoğun ilgi

Karamürsel'deki esnaf ziyaretlerine cami güzergahında devam eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, esnaf odaları yöneticileri, meslektaşları ve kentin en eski zanaatkârlarıyla bir araya geldi. Ziyarette kaybolan meslekler ve ekonomik zorluklar konuşulurken, ilçenin ve kentin tek geleneksel ayakkabı imalatçısının sözleri mesleklerin yaşadığı çöküşü gözler önüne serdi.

ESNAF ODASI VE SAADET PARTİSİ İLÇE YÖNETİMİNDEN KARŞILAMA

Cami yolunda Esnaf Odası Başkanı ve Saadet Partisi ilçe yöneticileriyle karşılaşan Özgür Özel, temsilcilerle selamlaştı. "Öyle karşılamak istemezdik ama eziyorlar bizi" diyen oda yöneticilerine Özel, "Olsun, geleceğiz inşallah" yanıtını verdi. Kendisi de eczacı olan Özel, Eczacı Odası başkanlığı dönemindeki anılarını hatırlattı.

MESLEKTAŞINA UĞRADI: ECZANEM DURUYOR AMA İŞLER İYİ DEĞİL

Cadde üzerindeki 1955 yılından kalma tarihi bir eczaneyi ziyaret eden Özel, meslektaşıyla mezuniyet yıllarını kıyasladı (96 Ege mezunu). Eczacılık sektörünün durumuna değinen Özel, "Benim eczanem hâlâ duruyor, eşim başında duruyor ama işler iyi değil. Burası cadde üstü olduğu için ayakta kalabilir" tespitinde bulundu.

81 YAŞINDAKİ MUHTARDAN DESTEK: BİR DAHA GÖREMEM DİYE GELDİM

Yürüyüş sırasında Özel'in yanına gelen 81 yaşındaki eski bir muhtar, "Bir daha göremem belki, 80 sene 81 yaşındayım" diyerek Özel'e sarıldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet, mahalle sakinleri ve çocuk yuvasından gelen miniklerle de yakından ilgilendi.

"KOCAELİ'NDE BİLE TEK KALDIM, ÇIRAK DA YETİŞMİYOR"

Çarşının en eski esnaflarından olan, kişiye özel ölçü alarak ayakkabı imalatı ve tamiratı yapan Hüseyin Usta'yı dükkanında ziyaret eden Özgür Özel, geleneksel el sanatlarının yok oluşunu konuştu. Hüseyin Usta'nın "Ölçü alıp ayağa göre yapıyoruz, eski usul. Bizim gibiler az kaldı, Kocaeli genelinde bile belki tek kaldım. Çırak yetişmiyor, arkadan gelen yok" sözleri üzerine Özel, Kırkpınar güreşleri ve Kocaeli'nin efsane pehlivanı Ahmet Taşçı'yı anarak usta zanaatkârı seneye Kırkpınar'a birlikte gitmeye davet etti.

Ziyaretlerini tamamlayan Özel ve beraberindeki heyet, cuma namazı için camiye giriş yaptı.