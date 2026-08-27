Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Devler Ligi'nde kuralar çekildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray ile elemelerde rakiplerini geçen Fenerbahçe, turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda aynı anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

19 YILLIK HASRET SON BULDU

Türkiye, 19 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasına 2 takımla katılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla 2 takımla katılabildi.

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da lig aşamasında son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer aldı.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş, turnuvada Türkiye'yi temsil etti. Beşiktaş, 6 puan topladığı A Grubu'nda son sırada yer aldı ve turnuvadan elendi.

Fenerbahçe ise o sezon çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi ve Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE 2. KEZ BERABER KATILACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe, "Devler Ligi" tarihinde ikinci kez turnuvada birlikte yer alacak.

İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Galatasaray o sezonda Devler Ligi'nde ikinci grup aşamasına yükselirken, Fenerbahçe ilk grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

İŞTE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu:

GALATASARAY: Barcelona (E), Paris Saint-Germain (D), Aston Villa (E), Sporting (D), Feyenoord (E), Lille (D), Stuttgart (E), AEK (D)

Barcelona (E), Paris Saint-Germain (D), Aston Villa (E), Sporting (D), Feyenoord (E), Lille (D), Stuttgart (E), AEK (D) FENERBAHÇE: Atletico Madrid (D), Liverpool (E), Aston Villa (D), Roma (E), Shakhtar Donetsk (D), Villarreal (E), Slavia Prag (D), LASK (E)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

1. Hafta: 8/10 Eylül

8/10 Eylül 2. Hafta: 13/14 Ekim

13/14 Ekim 3. Hafta: 20/21 Ekim

20/21 Ekim 4. Hafta: 3/4 Kasım

3/4 Kasım 5. Hafta: 24/25 Kasım

24/25 Kasım 6. Hafta: 8/9 Aralık

8/9 Aralık 7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

19/20 Ocak 2027 8. Hafta: 27 Ocak 2027

Lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak maçların tarihleri: