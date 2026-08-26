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Halk TV Türkiye Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı

Hatay'ın Samandağ kumsalında kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denize ulaşmaya başladı. Uzmanlar ve gönüllü ekipler, binlerce miniğin Akdeniz'e güvenle geçmesi için sahil şeridinde gece gündüz nöbet tutuyor.

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Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 1
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Akdeniz'e ulaşmak için kumsalda zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 2
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Türkiye'nin en önemli yuvalama alanları arasında yer alan Samandağ, Çevlik, Meydan ve Tekebaşı sahillerinde yavru çıkışları tüm hızıyla sürüyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 3
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Kumun altındaki yuvalarında gelişimini tamamlayan yavrular gün doğumuyla birlikte yumurtalarını kırarak kumsala ilk adımlarını atıyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 4
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Yumurtadan çıkan minik yavrular, Akdeniz'in mavi sularıyla buluşabilmek için kumsalda metrelerce süren zorlu bir mücadele veriyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 5
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İlçenin 14 kilometrelik sahil şeridinde Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yuvalama alanlarını gece gündüz denetliyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 6
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri yavruların sağlık durumunu ve çıkış süreçlerini bilimsel olarak izliyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 7
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Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği gönüllüleri de sahada aktif görev alarak yuvalama bölgelerini dış tehditlere karşı koruyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 8
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Büyükşehir Belediyesi, sahil güvenlik, jandarma ve polis ekipleri yavruların denize rahat ulaşabilmesi için kumsalların temiz tutulmasını sağlıyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 9
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Sahillerdeki yapay ışık kaynakları, çevresel atık ve sahipsiz köpekler yavru kaplumbağalar için en büyük tehditleri oluştururken ilgili kurumlarca bu risklere karşı önlem alındı.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 10
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Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, yuvaların titizlikle korunduğunu ve sahaya giriş çıkışların kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 11
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Akın, "Bu bölgeye zarar verilmemesi, doğal yapısının bozulmaması birinci önceliğimizdir" diyerek koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguluyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 12
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Bölgedeki kumsallarda her yıl bin 500 ila 2 bin arasında yuva yapılırken ortalama 120-130 bin yumurta tespit ediliyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 13
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Müdürlüğe bağlı Deniz ve Kıyı Biyoçeşitliliği Şefliği kurulması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 14
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Akın, bu birimin kurulmasıyla sahada sürekli bir ekibin görev yapacağını ve koruma faaliyetlerinin kalıcı hale geleceğini belirtiyor.

Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı - Fotoğraf: 15
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Bölge yalnızca deniz kaplumbağaları için değil, aynı zamanda Mileyha Sulak Alanı'na da ev sahipliği yaparak geniş bir biyoçeşitlilik havzası oluşturuyor.

(AA)

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