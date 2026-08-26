Yumurtadan çıkan denizle buluşuyor: 14 kilometrelik kumsalda nöbet başladı
Hatay'ın Samandağ kumsalında kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denize ulaşmaya başladı. Uzmanlar ve gönüllü ekipler, binlerce miniğin Akdeniz'e güvenle geçmesi için sahil şeridinde gece gündüz nöbet tutuyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Akdeniz'e ulaşmak için kumsalda zorlu bir yolculuğa çıkıyor.
Türkiye'nin en önemli yuvalama alanları arasında yer alan Samandağ, Çevlik, Meydan ve Tekebaşı sahillerinde yavru çıkışları tüm hızıyla sürüyor.
Kumun altındaki yuvalarında gelişimini tamamlayan yavrular gün doğumuyla birlikte yumurtalarını kırarak kumsala ilk adımlarını atıyor.
Yumurtadan çıkan minik yavrular, Akdeniz'in mavi sularıyla buluşabilmek için kumsalda metrelerce süren zorlu bir mücadele veriyor.
İlçenin 14 kilometrelik sahil şeridinde Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yuvalama alanlarını gece gündüz denetliyor.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri yavruların sağlık durumunu ve çıkış süreçlerini bilimsel olarak izliyor.
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği gönüllüleri de sahada aktif görev alarak yuvalama bölgelerini dış tehditlere karşı koruyor.
Büyükşehir Belediyesi, sahil güvenlik, jandarma ve polis ekipleri yavruların denize rahat ulaşabilmesi için kumsalların temiz tutulmasını sağlıyor.
Sahillerdeki yapay ışık kaynakları, çevresel atık ve sahipsiz köpekler yavru kaplumbağalar için en büyük tehditleri oluştururken ilgili kurumlarca bu risklere karşı önlem alındı.
Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, yuvaların titizlikle korunduğunu ve sahaya giriş çıkışların kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.
Akın, "Bu bölgeye zarar verilmemesi, doğal yapısının bozulmaması birinci önceliğimizdir" diyerek koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguluyor.
Bölgedeki kumsallarda her yıl bin 500 ila 2 bin arasında yuva yapılırken ortalama 120-130 bin yumurta tespit ediliyor.
Müdürlüğe bağlı Deniz ve Kıyı Biyoçeşitliliği Şefliği kurulması için çalışmalar sürdürülüyor.
Akın, bu birimin kurulmasıyla sahada sürekli bir ekibin görev yapacağını ve koruma faaliyetlerinin kalıcı hale geleceğini belirtiyor.
Bölge yalnızca deniz kaplumbağaları için değil, aynı zamanda Mileyha Sulak Alanı'na da ev sahipliği yaparak geniş bir biyoçeşitlilik havzası oluşturuyor.
(AA)