İlçe nüfusu 151 katına çıktı: 1 milyon kişi akın akın geldi
3 bin yıllık tarihi, eşsiz koyları ve meşhur mutfağıyla dikkat çeken ilçe, nüfusunun yaklaşık 151 katı ziyaretçiyi ağırladı. Yılın ilk 8 ayında 1 milyondan fazla turist bölgeye akın etti.
Nüfusu yalnızca 6 bin 600 olan ilçe, bu yıl turistlerin gözde rotalarından biri haline geldi. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve deniziyle dikkat çeken bölge, yılın ilk 8 ayında 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.
Binlerce yıllık geçmişe sahip ilçe; tarihi yapıları, bakir koyları ve deniz ürünleri ağırlıklı mutfağıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluğun arttığı bölgede turist hareketliliği dikkat çekiyor.
1 milyonu aşkın turisti ağırlayan ilçe Bartın'ın Amasra ilçesi oldu.
Bu yılın ilk 8 ayında 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladı. 6 bin 600 nüfuslu ilçeye gelen ziyaretçi sayısı, ilçe nüfusunun yaklaşık 151 katına ulaştı.
Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanında özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil olan ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle de dikkat çekiyor.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, şu ifadeleri kullandı:
"Amasra’mız 2026 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Havaların da güzel olması nedeniyle güzel bir sezon geçirdik diyebiliriz. Ramazan ve Kurban bayramları ve hafta içi ziyaret edenlerle birlikte ilk 8 ayda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Kruvaziyer turizmimiz de Karadeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelendi. Kuzeydeki savaşın durumuna göre, 2027 yılında yeniden kruvaziyerlerin geleceğini söyleyebiliriz.
Amasra 5 bin yıllık tarihiyle her zaman insanların gözde yerleri arasında yer alıyor. Özellik bu sene palamudun bol çıkması nedeniyle mutfak kültürüyle de ön plana çıkıyor. Coğrafi işaretli 'Amasra Salatası' ile en güzel gastronomi örneklerini sunuyoruz. 2026 yılının sonuna kadar ilçemizi ziyarete gelen sayının 1,5 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz. 'Amastris kazıları ve çıkan su perisi gibi tarihi eserlerde turizmimize büyük ivme kazandırdı. Kazıların devam etmesiyle daha ilginç eserlerinde çıkacağını tahmin ediyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmek için Amasra'ya bekliyoruz." (DHA)