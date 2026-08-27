Meydanlara kırmızı halı serildi, süslenen büyükbaşlar yürüdü: 'Suluova'nın devi' seçildi

Türkiye'nin et üretiminin yüzde 12'sini karşılayan Amasya'nın Suluova ilçesinde ilk kez düzenlenen büyükbaş hayvan yarışmasında 21 sığır kırmızı halıda yürüdü. 1 ton 100 kilogramlık Limuzin ırkı "Çınar", "Suluova'nın Devi" seçildi.

Suluova Belediyesi, ilçenin 69. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali'nde ilçe tarihinin ilk büyükbaş hayvan yarışmalarına ev sahipliği yaptı. "Suluova'nın Devi" ve "Şampiyon Buzağılar" olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya 21 büyükbaş hayvan katıldı.

KIRMIZI HALIDA 'MAŞALLAH'LI GEÇİT

Besiciler hayvanlarını Türk bayrağı, ay yıldız, boncuk, ponpon ve kurdelelerle süsleyerek meydana getirdi. Üzerlerinde "Maşallah" yazıları bulunan sığırlar jüri ve seyircilerin önünde kırmızı halıda yürüdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner hekimler ve uzmanlardan oluşan jüri değerlendirmeyi yaptı.

1 TON 100 KİLOLUK 'ÇINAR' ZİRVEYE OTURDU

Yarışma sonunda besici Aslan Şahin Gönek'e ait 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Çınar" isimli Limuzin ırkı sığır "Suluova'nın Devi" unvanını aldı.

"Şampiyon Buzağılar" kategorisinde ise Seren Kaya'nın buzağısı birinci, Murat Yalman'ın buzağısı ikinci, İsrafil İnce'nin buzağısı üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa, para ve yem desteği ödülleri verildi.

"TÜRKİYE'NİN ETİNİN YÜZDE 12'Sİ BURADAN"

Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Suluova'nın besicilik alanındaki gücünün yeterince bilinmediğini vurgulayarak yarışmayı bu nedenle düzenlediklerini anlattı.

Uzun, "Türkiye'de besi yapıp da Suluova'yı bilmeyen kimse yoktur. Ancak biz bunu layıkıyla duyurduğumuza inanmıyorduk. Türkiye'nin ilk besi entegre tesisi ve ilk besi organize sanayisi Suluova'da kuruldu, bölgenin en büyük organize besi bölgesi burada ama çoğu kişi bunu bilmiyor" dedi.

Türkiye'nin et üretiminin yüzde 12'sinin Suluova'dan karşılandığını belirten Uzun, "Tükettiğimiz birçok markanın köftelerinde kullanılan et Suluova'da üretiliyor. Dünya genelinde tanınan bazı şeflerin kullandığı etler dahi Suluova'dan gidiyor" diye konuştu.

(AA)