Say say bitmedi: 29 parmaklı kedi koca patileriyle dünya rekoru kırdı!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi Erebus Anomaly isimli kedi, toplam 29 parmağıyla 'en fazla parmaklı kedi' kategorisinde Guinness Dünya Rekorları'na girdi. 2002'den bu yana kırılamayan rekor, 24 yıl sonra tarihe karıştı.

Guinness Dünya Rekorları, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla Erebus Anomaly adlı kedinin 29 parmakla yeni dünya rekoru kırdığını tescil etti. Maine Coon cinsi kedinin bir patisinde 8, diğer üç patisinde ise 7'şer parmak bulunuyor.

24 YILLIK REKOR TARİHE KARIŞTI

Önceki rekor 2002 yılında Kanada'da yaşayan Jake adlı kediye aitti. 28 parmaklı Jake'in rekoru tam 24 yıl boyunca kırılamamıştı. Bu yıl mart ayında ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Toby adlı yavru kedi de 28 parmakla rekoru egale etmiş, ancak Erebus bir adım öne geçerek tahtı devralmıştı.

GENETİK ÖZELLİK BABADAN OĞULA GEÇTİ

Erebus'un fazla parmaklı doğmasının nedeni polidaktili adı verilen genetik bir özellik. Bu durum kedilerde patilerde normalden fazla parmak oluşmasına yol açıyor. Polidaktili özellikle Maine Coon ırkında görece yaygın bir özellik olarak biliniyor. Erebus'un babası da bu genetik mirası taşıyor ve her patisinde 6 olmak üzere toplam 24 parmağa sahip.

"BİZİMLE KALACAK, O ÇOK GÜZEL BİR ÇOCUK"

Mart ayında dünyaya gelen Erebus'un sahipleri, kedinin başka bir aileye verilip verilmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. Sahipleri, "Bizimle kalacak. O çok güzel bir çocuk" diyerek rekor kıran kedilerinden ayrılmaya niyetleri olmadığını vurguladı.