Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı

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YÖNETİM 40 MİLYONDAN FAZLA VERMİYOR

Ancak Dursun Özbek başkanlığındaki sarı - kırmızılı yönetimin İngiliz kulübüne ilettiği en son teklifin 40 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. İki taraf arasındaki bu ciddi fark, transferin şu an için kilitlenmesine neden olan temel etken olarak öne çıkıyor.