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Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı

Galatasaray'a transferde kapılar kapandı. Taraftarın beklediği haber gelmedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da Dursun Özbek ve Okan Buruk'un ısrarla istediği yıldız oyuncu transferinde kötü haber geldi.

Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 2
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Sarı - Kırmızılıların yaz transfer döneminde uzun süredir üzerinde çalıştığı Ismaila Sarr transferinde beklenmedik bir olumsuz gelişme yaşandı.

Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 3
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Galatasaray yönetiminin görüşmeleri sürdürdüğü transferde son dakika engeli ortaya çıktı. Okan Buruk ve Dursun Özbek'e kötü haber geldi.

Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 4
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60 MİLYON EURO DUVARI YIKILMADI

28 yaşındaki Fransız asıllı kanat oyuncusu Galatasaray'a transfer olma konusunda istekli davranırken mevcut kulübü Crystal Palace'ın bonservis konusunda geri adım atmadığı belirtiliyor. İngiliz ekibinin oyuncu için 60 milyon Euro seviyesinde bir talebi bulunuyor.

Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 5
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Konuya ilişkin açıklama gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberinde yer aldı. Transfer görüşmelerini yürüten isimlerden Ceylan Çalışkan, Crystal Palace'ın Okan Buruk'un ısrarla istediği oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığını ve görüşmelerde adeta kapıları kapattığını ifade etti.

Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 6
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Transfer sürecindeki belirsizliğin sahaya da yansıdığı görülüyor. Ismaila Sarr'ın son antrenmanlara katılmadığı, kulübünün Everton ile oynadığı karşılaşmada da forma giymediği bildirildi. Oyuncunun bu tutumu, Galatasaray'a olan transfer isteğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 7
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YÖNETİM 40 MİLYONDAN FAZLA VERMİYOR

Ancak Dursun Özbek başkanlığındaki sarı - kırmızılı yönetimin İngiliz kulübüne ilettiği en son teklifin 40 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi. İki taraf arasındaki bu ciddi fark, transferin şu an için kilitlenmesine neden olan temel etken olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'a kötü haberi açıkladı: Transfer sonlandı - Fotoğraf: 8
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Bu gelişmelerin ardından İngiliz basını da transferin çıkmaza girdiğini yadı. Galatasaray taraftarı heyecanla beklediği Sarr transferinde hayal kırıklığı yaşadı.

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