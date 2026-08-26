Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "İnadım inat" dedi, sonunda beklediği haber geldi. Galatasaray'a transfer müjdesi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer yapmıyor eleştirilerine eylül ayını hedef göstermişti.
Önceki sezonlarda yapılan transferleri örnek gösteren Özbek, yine en iyi transferleri yapacaklarını belirterek sabır istemişti.
"İnadım inat" diyerek istenen transfer bedellerinde indirim bekleyen Dursun Özbek'e sonunda beklediği haber geldi. Galatasaray'a transfer müjdesi.
Sarı kırmızılı kulüp uzun süredir Leao için pazarlıklarını sürdürdüğü İtalyan kulübü Milan'ı nihayet istediği yere getirdi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Leao'nun transferinde önemli gelişme kaydetti ve sonuca çok yaklaştı.
Sarı kırmızılı kulübün Leo'yu önce kiralamak istediği, bonservisini de sezon sonunda alacağı belirtildi.
Haberde tarafların sözleşme şartlarında büyük oranda anlaştıkları, detayların konuşulduğu ifade edildi.
Leao, geçen sezon Milan formasıylma 31 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.