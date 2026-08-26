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Halk TV Spor Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "İnadım inat" dedi, sonunda beklediği haber geldi. Galatasaray'a transfer müjdesi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 1
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer yapmıyor eleştirilerine eylül ayını hedef göstermişti.

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 2
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Önceki sezonlarda yapılan transferleri örnek gösteren Özbek, yine en iyi transferleri yapacaklarını belirterek sabır istemişti.

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 3
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"İnadım inat" diyerek istenen transfer bedellerinde indirim bekleyen Dursun Özbek'e sonunda beklediği haber geldi. Galatasaray'a transfer müjdesi.

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 4
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Sarı kırmızılı kulüp uzun süredir Leao için pazarlıklarını sürdürdüğü İtalyan kulübü Milan'ı nihayet istediği yere getirdi.

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 5
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Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Leao'nun transferinde önemli gelişme kaydetti ve sonuca çok yaklaştı.

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 6
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Sarı kırmızılı kulübün Leo'yu önce kiralamak istediği, bonservisini de sezon sonunda alacağı belirtildi.

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 7
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Haberde tarafların sözleşme şartlarında büyük oranda anlaştıkları, detayların konuşulduğu ifade edildi.

Dursun Özbek "İnadım inat" dedi sonunda beklediği haber geldi: Galatasaray'a transfer müjdesi - Fotoğraf: 8
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Leao, geçen sezon Milan formasıylma 31 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Galatasaray Transfer Dursun Özbek
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