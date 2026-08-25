TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz yayınlanacak
Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 ve tabii'den şifresiz yayınlanacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
MAURIZIO MARIANI YÖNETECEK
Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcıları ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.
TRT 1 VE TABİİ'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Kritik mücadele öncesi yayıncı kuruluş belli oldu. Lyon - Fenerbahçe müsabakası TRT 1 ve tabii'den şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11
Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi düşündüğü muhtemel ilk 11 şu şekilde:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Nene, Talisca.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi