Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz yayınlanacak

Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 ve tabii'den şifresiz yayınlanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TRT müjdeyi verdi: Dev maç şifresiz yayınlanacak
Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MAURIZIO MARIANI YÖNETECEK

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcıları ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.

TRT 1 VE TABİİ'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Kritik mücadele öncesi yayıncı kuruluş belli oldu. Lyon - Fenerbahçe müsabakası TRT 1 ve tabii'den şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi düşündüğü muhtemel ilk 11 şu şekilde:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Nene, Talisca.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe TRT UEFA Şampiyonlar Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro