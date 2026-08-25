Erman Toroğlu Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verdiğini açıkladı
Fenerbahçe'de loca kriziyle gündeme gelen Acun Ilıcalı hakkında Erman Toroğlu gündem yaratan bir iddiada bulundu. Toroğlu'nun Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verdiği ortaya çıktı.
İddialarıyla gündem yaratan spor yorumcusu Erman Toroğlu, TV8'in patronu Acun Ilıcalı ile aralarında yıllardır süregelen bir mali anlaşmazlık olduğunu açıkladı.
Toroğlu'nun bu çıkışı ve Acun Ilıcalı iddiası, spor ve medya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe'de loca kriziyle gündemde olan Acun Ilıcalı ile mahkemelik olduğunu açıklayan Toroğlu, sorunun kökeninin Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın aldığı döneme dayandığını belirtti.
İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN GÜNDEM OLAN İDDİASI:
O dönemde TV 8'de Kaya Çilingiroğlu ile birlikte çalıştıklarını hatırlatan ünlü hakem yorumcusu, Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasının ardından kendisinin işine son verildiğini ifade etti.
10 YILLIK MAHKEME SÜRECİ
Deneyimli isim, işine son verilmesinin ardından alacağını tahsil edebilmek için yıllardır hukuki mücadele yürüttüğünü açıkladı.
Toroğlu, bu sürecin tam 10 yıldır devam ettiğini ve hala bir sonuca ulaşamadığını dile getirdi.
Erman Toroğlu TV 8'den kovulma sürecini anlatırken konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Acun Tv8'i aldığında biz o zaman Kaya Çilingiroğlu falan çalışıyorduk. Bizim işe son verildi.
"CENAZEME YETİŞİR"
Benim alacağım hâlâ devam ediyor!
10 yıldır mahkemelerde 10 senedir hala parayı alacağım.
O para oldu pul.
Herhalde 5 sene sonra belki cenazeme yetiştirebilirler yani.