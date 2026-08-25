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Halk TV Spor Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız

Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız

Galatasaray'daki Okan Buruk tehlikesini açıklayan Serhat Ulueren, "Bu başarılı adamı hiçe sayamazsınız" diyerek Dursun Özbek yönetimini yerden yere vurdu. Ulueren yakın zamanda Sarı Kırmızılı kulüpte yaşanacak Okan Buruk krizini de açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da Okan Buruk tehlikesi. Ünlü yorumcu Serhat Ulueren Dursun Özbek yönetimini çok sert eleştirerek çarpıcı iddialarda bulundu. Ulueren'in sözleri Sarı Kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı.

Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız - Fotoğraf: 2
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Telegol programının tanınan ismi Serhat Ulueren, Galatasaray yönetiminin son dönemde aldığı bazı kararları gündeme taşıyarak sert bir üslupla değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli yorumcu, hem teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme durumuna hem de yaz transfer döneminde yaşanan Icardi gelişmesine dikkat çekti.

Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız - Fotoğraf: 3
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OKAN BURUK DEPREMİ

Ulueren, Galatasaray yönetiminin başarılı teknik adam Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalamamasını eleştirilerinin merkezine koydu. Ünlü yorumcuya göre kulübün bu tutumu, Buruk'u sonuç odaklı bir baskı altına sokuyor.

Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız - Fotoğraf: 4
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Dursun Özbek yönetimine seslenen Ulueren, "Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un sözleşmesini uzatmadı. Yeni kontrat yapmadılar. Siz bu başarılı adamı hiçe sayamazsınız ama öyle bir noktaya getirdiniz ki 3 maç üst üste yenilse topun ağzına gelecek" dedi.

Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız - Fotoğraf: 5
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ICARDI FİYASKOSU

Değerlendirmesinin bir diğer kritik noktasında Mauro Icardi'nin kadro dışına çıkarılma sürecine değinen Ulueren, bu kararın isabetsiz olduğunu savundu. Ünlü gazeteciye göre yönetim, deneyimli forvetin talep ettiği ücreti karşılayıp onu 1 Temmuz itibarıyla kampa dahil etmeliydi.

Okan Buruk tehlikesi: Hiçe sayamazsınız - Fotoğraf: 6
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Yine Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimini eleştiren Serhat Ulueren iddialarını şöyle sürdürdü:

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Bence Icardi'yi göndererek hata yaptılar.

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İstediği parayı verip 1 Temmuz'da kampa alacaklardı.

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Bugün Osimhen'in aldığı parayı hiçbir Avrupa takımı vergiden dolayı veremiyor.

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Sen de Icardi'yi tutsaydın takımda.

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Hadi bul şimdi yedeğe Icardi'den daha kaliteli forveti bakalım bulabiliyor musun?

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Mumla arayacaklar.

Galatasaray Okan Buruk
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