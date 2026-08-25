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ICARDI FİYASKOSU

Değerlendirmesinin bir diğer kritik noktasında Mauro Icardi'nin kadro dışına çıkarılma sürecine değinen Ulueren, bu kararın isabetsiz olduğunu savundu. Ünlü gazeteciye göre yönetim, deneyimli forvetin talep ettiği ücreti karşılayıp onu 1 Temmuz itibarıyla kampa dahil etmeliydi.