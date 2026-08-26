Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya'nın smaçörü Düzceli çıktı!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya'nın smaçörü Düzceli çıktı!
2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.
Almanya Milli Takımı'nda maçı büyük heyecanla bekleyen isim ise Romy Aylin Jatzko. Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya'nın smaçörü Düzceli çıktı!
26 yaşında ve 1.87 boyundaki Romy Aylin, baba tarafından Düzceli olduğunu belirterek, Türkiye ile güçlü bir bağ hissettiğini söyledi.
Şu anda Fransa'nın Racing Club de Cannes takımında forma giyen Romy Aylin, “Ben yarı Türküm. Bu nedenle Türkiye’de oynamak her zaman en büyük hayallerimden biri oldu" dedi.
Alman Milli Takımı'nın oyuncusu, "Türk liginde forma giymek benim için çok özel olurdu. Özellikle İstanbul’da oynamak harika olur çünkü bu şehri çok seviyorum. Ailemin Türkiye ile bağı benim için de büyük önem taşıyor" diye konuştu.
Babasının Düzce'nin Cumayeri ilçesinden olduğunu belirten Romy Aylin, Türk ailesinin kendisine yalnızca "Aylin" diye hitap ettiğini de söyledi.
Romy Aylin, bu akşam Türk Milli Takımı'na karşı oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.