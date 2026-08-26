Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya'nın smaçörü Düzceli çıktı!

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Alman Milli Takımı'nın oyuncusu, "Türk liginde forma giymek benim için çok özel olurdu. Özellikle İstanbul’da oynamak harika olur çünkü bu şehri çok seviyorum. Ailemin Türkiye ile bağı benim için de büyük önem taşıyor" diye konuştu.