İBB davasında 2. celsenin 6. günü! Tutuksuz sanıkların savunması başladı
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin altıncı günü Slivri'de devam ediyor. Haftaya 4 gün tahliye talepleri alınacak. Avukatlara veya tutuklulara 30 dakika süre verilecek.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının ikinci celsesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında inşa edilen yeni duruşma salonunda altıncı gününde devam ediyor.
İkinci celsenin beşinci gününde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu hakkında savcı, suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. "Soruşturmanın dönüm noktası" olarak nitelendirilen itirafçı Ertan Yıldız ise savunmasında "Örgüt yöneticiliği suçlaması 20’ye yakın eylemi kapsıyor. Örgüt yöneticisi olmadığım anlaşılırsa bu eylemlerden kurtuluyorum" dedi.
Davanın ikinci celsesinde şu ana kadar toplam 53 tutuksuz sanık savunma yaptı. Altıncı günde de sanık savunmaları alınacak.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...
MURAT ÇALIK KAVGA İDDİASINA YANIT VERDİ
Uğur Güngör'e sorular soran Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasındaki kavga iddiasına değinerek olayın iç yüzünü anlattı.
"Proje tadilatını sunmak istedi." diyen Çalık şöyle konuştu:
"17 bin metrekare fazla inşaatı vardı, onaylanamayacağını izah ettim. Oteli olduğunu, SPA'nın bulunduğunu, yatıyla hafta sonları gezebileceklerini söyledi. Reddettim. Kabul etmezsen seni savcılığa şikayet ederim dedi. Odamdan kovdum."
RÜŞVET İDDİASINA ORTAKLIK YANITI
İnşaat malzemelerini tedarik eden bir firmanın sahibi olduğunu belirten Erdal Tokmakçı savunma yaptı. Tokmakçı, ortağı itirafçı Adem Soytekin’e verdiği 500 bin doların rüşvet için değil ortaklık bedeli için olduğunu aktardı.
Mahmut Gültekin sanık kürsüsüne geldi. Gültekin’in ardından Uğur Güngör’ün savunmasına geçildi.
"HADSİZLİK"
Oğhan, "Para karşılığında haber yapıyor" iddiasının "büyük bir hadsizlik" olduğunu söyledi ve bu iddiaya yönelik bir delil bulunmadığını belirtti.
Oğhan şunları söyledi:
"Gerçekten çok rencide edici bir suçlamayla karşı karşıya olduğumuzu bilmenizi isterim. Çünkü yaklaşık 35 yıldır gazetecilik yapıyorum. Suçlama ne? Suçlama para karşılığında haber yapmak, bir örgüte yardımda bulunmak bilerek ve isteyerek.
İlk kısmı çok rencide edici. 35 yıldır farklı basın kuruluşlarında çalıştım. Farklı haberlerin altına imza attım. Son dönemlerde birtakım analizlerin altına imza attım. Sosyal medya paylaşımlarım var ve bu suçlama karşıma geldiğinde ben de ifademi verirken emniyette birtakım deliller olabileceğini düşünerek sorulan sorulara baktım. Maalesef ortada gerçekten bir delil yoktu, bunu öncelikle söylemek isterim. Yani bana birkaç paylaşımım soruldu.
O paylaşımlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisinde iletişim Koordinatörlüğü’ne başlamamla ilgiliydi. Bunu bir yanıltıcı bilgi, örgüte yardım gibi sunulmasını anlamakta güçlük çektim. Karşımda da bir muhatap bulamadım bu nasıl bir şeydir, niye bunlar buraya yazıldı diye. Ama sorularınıza yanıt verdik. Şimdi ben neyle suçlanıyorum? Somut olarak bir öncelikle gizli tanık ifadesi var ortada. Önce ismi Meşe idi, sonra İlke oldu. Onlar nasıl değişti, nasıl gitti çok fazla üzerinde durmayacağım ama o ben dahi şu anda burada yargılanan gazetecilerin de ötesinde Türkiye'nin bildiği, birtakım uygulamalara itiraz eden gazetecileri Murat Ongun'un talimatıyla Emrah Bağdatlı'dan para almakla suçluyor. Peki buna ilişkin bir delil var mı? Gerçekten baktım böyle bir delil yok."
YAVUZ OĞHAN KÜRSÜDE
Gazeteci Yavuz Oğhan kürsüde. Oğhan, "Ortaya bir gizli tanık ifadesi var. Meşe idi, İlke oldu" dedi.
"Ortak baz" iddialarına karşı Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını belirten Oğhan, "Benim evim de ofisim de Beşiktaş'ta. Her ofise gittiğimde Emrah Bağdatlı'yla konuşmuşum gibi algılanmış" dedi.
"BAĞDATLI İSMİNİ OPERASYONLARDAN SONRA ÖĞRENDİM"
Utku Doğruyol, Emrah Bağdatlı ismini operasyonlardan sonra öğrendiğini de belirtti. Kullandığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden Doğruyol, “Gizlediğim bir şey değil. Magazinsel konuların bulunduğu ancak Türkiye gündemini meşgul eden konulara da yer verdiğimiz bir hesap” dedi.
4 GÜN TAHLİYE TALEPLERİ ALINACAK
Haftaya 4 gün tahliye talepleri alınacak. Avukatlara veya tutuklulara 30 dakika süre verilecek ve savunma alınmayacak. İlk listedeki sıralamayla olacak. Listeye göre Ekrem İmamoğlu'na tahliye talebi için sıranın 3 Eylül Perşembe günü gelmesi bekleniyor.
DURUŞMAYA ARA VERİLDİ
Tuğba Koçak'ın savunması ve avukatının beyanlarının ardından mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi.
"EMRAH BAĞDATLI'YI TANIMAM"
Şaban Sevinç, Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını söyledi. Şaban Sevinç şunları söyledi:
"Kendi kendime kızdım, Emrah Bağdatlı bu kadar önemli biriyse ben bu ismi neden duymadım. Adını, yüzünü, telefonunu bilmem. Google'dan baktım, kimdir nasıl biridir diye. Alışveriş merkezi, otel, miting alanı gibi kalabalık ve kamuya açık yerlerde bazımız var."
Sevinç ayrıca, "Ben bir örgüt üyesi olmadığım gibi bir örgüte de hizmet etmedim iddialı bir gazeteciyim inanırsam iddialı bir gazetecilik yaparım" dedi.
ŞABAN SEVİNÇ KÜRSÜDE
Gazeteci Şaban Sevinç kürsüde, Sevinç, "Ben Türkiye'nin en önemli yayın organlarında yayınlar yaptım, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor" dedi.
Sevinç, Murat Ongun'u meslektaş olarak tanıdığını, Emrah Bağdatlı'yla hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti.
"TALİMAT ALMADIM"
Mustafa Sezer Yerli savunmasında, "24 yaşında bu davanının en genç sanığı olarak karşınızdayım" dedi. Yerli, Gençliğimiz Var isimli sosyal medya hesabını kurduğunu, kimseden bir talimat almadığını belirtti.
Yerli şunları söyledi:
"Sayın Başkan, sayın üyeler; savcılık makamı bir X hesabını mı suç kabul ediyor, ya da Türkiye'de bir Türk gencinin fikirlerini ifade etmesini mi suç kabul ediyor, size değil kendime sordum bu ilk savunmayı hazırlarken. Ben bu hesabı hiçbir talimat almadan, hiç kimseye bilgi vermeden, küçük yaşlardan beri siyasete olan ilgim sonucu 2022 tarihinde açtım. 21 Mart 2025 tarihinde de hesaba erişim engeli getirildi. O günden bugüne böyle bir hesap yok, aktif olarak kullanılmıyor."
"İMAMOĞLU İLE FARKLI GÖRÜŞLERDEYİZ"
Turan Aydoğan, Ekrem İmamoğlu ile farklı görüşlerde olduğunu ifade etti. 2024'teki bir olayda nüfuzunu kullandığına yönelik iddialara, "Vekilliğim bitmiş, ben nasıl nüfuz kullanayım" diye yanıt verdi.
"BENİM ONURUM NE OLACAK?"
Eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan savunma yapıyor. Aydoğan rüşvet iddialarını yalanladı. Aydoğan, “Siz Ekrem İmamoğlu’na bulunduğunuz yerde tekme atabilirsiniz. Turan Aydoğan’ın onuru ne olacak?” diye konuştu.
ERTAN YILDIZ'IN ÇAPRAZ SORGU İÇİN MAHKEMEYE GETİRİLMESİ TALEP EDİLDİ
Dün savunmasını veren Ertan Yıldız'a soru soran Fatih Keleş'in avukatı, mikrofonunun kapatılmasının ardından diğer avukatlar ile salondan ayrılmış, daha sonra İmamoğlu da salonu terk etmişti.
Keleş'in avukatı Nergiz İnce, dünkü olayların ardından heyete bir dilekçe yazdı. Heyetten itirazlarının kayda geçirilmesini ve kendisine söz hakkı verilmesini, Ertan Yıldız'ın çapraz sorgu için yeniden mahkemeye getirilmesini talep etti.
KARPUZ MEDYA ADIYLA PARA ALDIĞI İDDİASINI REDDETTİ
Davanın ikinci celsesinde 6. oturum tutuksuz sanıkların ifadeleri ile devam ediyor. Sanık kürsüsüne ilk gelen isim Mesut Taşkın oldu. Taşkın, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'dan Karpuz Medya adıyla para aldığının iddia edildiğini ancak bunun gerçek olmadığını ifade etti.
Taşkın’ın savunması ve sorgusu sona erdi. Taşkın’ın avukatı Emine Tekinalp de müvekkilinin Emrah Bağdatlı’dan para aldığına dair dosyada hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.