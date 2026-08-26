İBB davasında 2. celsenin 6. günü! Tutuksuz sanıkların savunması başladı

Oğhan, "Para karşılığında haber yapıyor" iddiasının "büyük bir hadsizlik" olduğunu söyledi ve bu iddiaya yönelik bir delil bulunmadığını belirtti.

Oğhan şunları söyledi:

"Gerçekten çok rencide edici bir suçlamayla karşı karşıya olduğumuzu bilmenizi isterim. Çünkü yaklaşık 35 yıldır gazetecilik yapıyorum. Suçlama ne? Suçlama para karşılığında haber yapmak, bir örgüte yardımda bulunmak bilerek ve isteyerek.

İlk kısmı çok rencide edici. 35 yıldır farklı basın kuruluşlarında çalıştım. Farklı haberlerin altına imza attım. Son dönemlerde birtakım analizlerin altına imza attım. Sosyal medya paylaşımlarım var ve bu suçlama karşıma geldiğinde ben de ifademi verirken emniyette birtakım deliller olabileceğini düşünerek sorulan sorulara baktım. Maalesef ortada gerçekten bir delil yoktu, bunu öncelikle söylemek isterim. Yani bana birkaç paylaşımım soruldu.

O paylaşımlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisinde iletişim Koordinatörlüğü’ne başlamamla ilgiliydi. Bunu bir yanıltıcı bilgi, örgüte yardım gibi sunulmasını anlamakta güçlük çektim. Karşımda da bir muhatap bulamadım bu nasıl bir şeydir, niye bunlar buraya yazıldı diye. Ama sorularınıza yanıt verdik. Şimdi ben neyle suçlanıyorum? Somut olarak bir öncelikle gizli tanık ifadesi var ortada. Önce ismi Meşe idi, sonra İlke oldu. Onlar nasıl değişti, nasıl gitti çok fazla üzerinde durmayacağım ama o ben dahi şu anda burada yargılanan gazetecilerin de ötesinde Türkiye'nin bildiği, birtakım uygulamalara itiraz eden gazetecileri Murat Ongun'un talimatıyla Emrah Bağdatlı'dan para almakla suçluyor. Peki buna ilişkin bir delil var mı? Gerçekten baktım böyle bir delil yok."