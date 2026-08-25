Geçen yıl 100 liraydı bu yıl 30 liraya düştü! Türkiye’de sadece burada yetişiyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü, coğrafi işaret tescili bulunan ve halkın “yer muzu” olarak bildiği Bağrıbütün kavunu hasat edilip pazar tezgahlarına geldi. Geçen yıl kuraklık yüzünden tarlada kilosu 100 liraya alıcı bulan ürün, bu yıl rekoltenin yüksek olmasıyla fiyatını 30 liraya kadar düşürdü.

Aydıncık’ta temmuz sonlarında hasadı başlayan Bağrıbütün kavununun genetik özellikleri, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından incelenerek 2019’da Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Yalnızca Aydıncık ilçesinde üretilen ve şekli, tadı, aromasıyla muzu çağrıştıran Bağrıbütün kavunu yetiştiricileri, değişken hava koşulları yüzünden geçmiş yıllarda rekolte elde etmekte güçlük çektiklerini; bu yıl ise yağışlı geçen dönemin ardından verimin yüksek seyrettiğini belirttiler.

YOZGAT, ÇORUM, ANKARA VE İSTANBUL’DAN TALEP VAR

Aydıncık’ın da bulunduğu Kümbet Ova bölgesinde patates ve soğanın yanında Bağrıbütün kavununun da son yıllarda gelir kaynağı olarak ekildiği, Yozgat, Çorum, Ankara ve İstanbul’dan gelen taleplerin karşılanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Kümbet Ova’da mart-nisan döneminde ekimi başlayan Bağrıbütün kavununun hasadı, temmuzun son haftasında başlayıp ağustos sonuna kadar devam ediyor.

"BURADAN BAŞKA BİR YERDE EKİMİ YAPILDIĞI ZAMAN KENDİNİ BOZUYOR"

Yetiştirdiği Bağrıbütün kavunlarını ilçe merkezinde satmaya çalışan Adem Tomruk, “Bu Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Bağrıbütün kavunu. ‘Yer muzu’ diye bilinir. Buradan başka bir yerde ekimi yapıldığı zaman kendini bozuyor. Orijinali burada yetişiyor. Geçen sene fazla olmadı. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu” diye konuştu.

"KARGOYLA YOLLAMAYLA YETİŞTİREMİYORLAR"

Ünal Tomruk da, “Bunun özelliği muz tadında. Diğerleri gibi değil. Bunda gaz yok. Bu safi muz tadında. Yemeyle doyulmuyor. Bu sene yağışlardan dolayı güzel oldu. Geçen sene 100 liradan aşağı olmadı. Bu sene de 30 liraya kadar düştü. Halk yiyor, seviyor. Çok gelen var. Kargo ile istiyorlar. Dışarılardan kargoları istiyorlar, yetiştiremiyorlar. Kargoyla yollamayla yetiştiremiyorlar” ifadelerini kullandı. (ANKA)