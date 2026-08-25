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Halk TV Türkiye Türkiye'nin en lezzetlisi: Altın sarısı rengiyle kilosu 25 TL'den alan alana!

Türkiye'nin en lezzetlisi: Altın sarısı rengiyle kilosu 25 TL'den alan alana!

Türkiye’nin ana patates üretim merkezi Niğde’de 230 bin dekar alanda beklenen 900 tonluk dev hasat başladı. Tarlada kilosu 20-25 liradan alıcı bulan ürün çiftçinin yüzünü güldürürken, komşu ülkelere ihracat da hız kazandı.

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Türkiye'nin en lezzetlisi: Altın sarısı rengiyle kilosu 25 TL'den alan alana!

Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Niğde'de bu yıl 230 bin dekar alana ekilen patatesin hasadı başladı. Tarlada kilosu 20-25 liraya alıcı bulunan ürün üreticiyi rahatlattı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, mevcut fiyatların çiftçinin hem maliyetini karşıladığını hem de gelir elde etmesini sağladığını belirtti.

Niğde'de hasat dönemiyle birlikte tarlalarda yoğun bir çalışma süreci yaşanıyor. Ülkenin en fazla patates yetiştirilen kentinde bu sezon rekolte beklentisi 900 ton düzeyinde seyrediyor. Tarlada kilosu 20-25 lira arasında alıcı bulan patates, üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en lezzetlisi: Altın sarısı rengiyle kilosu 25 TL'den alan alana! - Resim : 1

"ÜRETİCİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR"

Patatesin üretim maliyetleri ve çiftçinin emeği göz önüne alındığında mevcut fiyatların hak edilen düzeyde seyrettiğini vurgulayan Kenar, şunları söyledi:

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"Patates fiyatları şu anda hak ettiği değerde gidiyor. Ürünün kalitesi, cinsi ve özelliklerine göre fiyat değişebiliyor. Ancak şu anda 20-25 lira seviyesindeki fiyatlar üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi açısından önemli."

Türkiye'nin en lezzetlisi: Altın sarısı rengiyle kilosu 25 TL'den alan alana! - Resim : 3

AZERBAYCAN, IRAK VE SURİYE'YE İHRAÇ EDİLİYOR

Niğde patatesi yalnızca iç piyasada değil uluslararası pazarlarda da güçlü bir konuma sahip. Başta Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere gönderilen patatesin işlenmiş ürünleri de farklı üçüncü ülkelere ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en lezzetlisi: Altın sarısı rengiyle kilosu 25 TL'den alan alana! - Resim : 4

Kenar, "Ürettiğimiz patatesleri başta Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere gönderiyoruz. İşlenmiş patates ürünlerimiz de farklı üçüncü ülkelere ihraç ediliyor. Bu açıdan Niğde patatesinin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir pazar payı bulunuyor" dedi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Niğde Tarım Hasat
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