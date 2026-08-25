Türkiye'nin en lezzetlisi: Altın sarısı rengiyle kilosu 25 TL'den alan alana!

Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Niğde'de bu yıl 230 bin dekar alana ekilen patatesin hasadı başladı. Tarlada kilosu 20-25 liraya alıcı bulunan ürün üreticiyi rahatlattı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, mevcut fiyatların çiftçinin hem maliyetini karşıladığını hem de gelir elde etmesini sağladığını belirtti.

Niğde'de hasat dönemiyle birlikte tarlalarda yoğun bir çalışma süreci yaşanıyor. Ülkenin en fazla patates yetiştirilen kentinde bu sezon rekolte beklentisi 900 ton düzeyinde seyrediyor. Tarlada kilosu 20-25 lira arasında alıcı bulan patates, üreticinin yüzünü güldürdü.

"ÜRETİCİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR"

Patatesin üretim maliyetleri ve çiftçinin emeği göz önüne alındığında mevcut fiyatların hak edilen düzeyde seyrettiğini vurgulayan Kenar, şunları söyledi:

"Patates fiyatları şu anda hak ettiği değerde gidiyor. Ürünün kalitesi, cinsi ve özelliklerine göre fiyat değişebiliyor. Ancak şu anda 20-25 lira seviyesindeki fiyatlar üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi açısından önemli."

AZERBAYCAN, IRAK VE SURİYE'YE İHRAÇ EDİLİYOR

Niğde patatesi yalnızca iç piyasada değil uluslararası pazarlarda da güçlü bir konuma sahip. Başta Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere gönderilen patatesin işlenmiş ürünleri de farklı üçüncü ülkelere ihraç ediliyor.

Kenar, "Ürettiğimiz patatesleri başta Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere gönderiyoruz. İşlenmiş patates ürünlerimiz de farklı üçüncü ülkelere ihraç ediliyor. Bu açıdan Niğde patatesinin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir pazar payı bulunuyor" dedi.

(DHA)