30 milyon tonluk devasa uranyum rezervi bulundu: Nesiller boyunca yetecek

Çin, İç Moğolistan'daki Ordos Çölü'nde 30 milyon tonun üzerinde devasa bir uranyum rezervi tespit etti. Zorlu çöl şartlarında ileri teknolojiyle yürütülen arama çalışmaları sonucu bulunan dev yatak, ülkenin enerji ihtiyacını birkaç nesil boyunca karşılayacak potansiyele sahip.

KÜRESEL PİYASADA DENGELER DEĞİŞİYOR

Bugüne kadar küresel uranyum pazarı Kazakistan, Kanada, Avustralya ve Namibya gibi lider üreticilerin kontrolündeydi. Pekin yönetiminin uranyumda kendi kendine yeterli hale gelmesi, dış baskılara karşı stratejik özerkliğini güçlendirirken uluslararası iklim ve enerji müzakerelerinde elini artırıyor.

11 YENİ REAKTÖR YOLDA

Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak isteyen Çin, halihazırda 11 yeni nükleer reaktör inşa ediyor. Rüzgar ve güneş enerjisinde dünya lideri konumundaki ülke, bu hamlesiyle nükleer gücü yenilenebilir kaynaklarla entegre eden geniş bir karma enerji stratejisi izliyor.

UZMANLAR ÇEVRESEL RİSKLER KONUSUNDA UYARIYOR

Uzmanlar, rezervin ulusal enerji güvenliği açısından tarihi bir adım olduğunu vurgularken devasa projenin getirdiği tehditlere dikkat çekiyor.

Ordos Çölü'nün hassas ekosisteminde yürütülecek madencilik faaliyetlerinde radyoaktif atık yönetimi, kurak bölgedeki yüksek su tüketimi ve işçi sağlığı en kritik risk faktörleri olarak öne çıkıyor.