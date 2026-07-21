4.5 milyar tonluk devasa nükleer rezervi denizlerden süpürge gibi çekecekler

Yapay zeka ve veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı nükleer yakıta olan talebi patlattı. ABD Enerji Bakanlığı, okyanuslardaki 4.5 milyar metrik tonluk uranyumu çıkarmak için geliştirilen devrim niteliğindeki teknolojiyi ticarileştirme kararı aldı.

Austin merkezli SuperCritical Materials şirketi, Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı tarafından geliştirilen özel emici malzeme teknolojisinin lisansını satın aldı. Yeni yöntem sayesinde okyanus suyunda çözünmüş halde bulunan uranyum ve stratejik öneme sahip diğer kritik malzemeler geri kazanılacak.

Deniz suyundan uranyum çıkarma araştırmalarına 20 yıldan fazla süre harcayan bilim insanı Gary Gill de projeyi yürüten teknik kadroda yer alıyor. Geliştirilen yeni malzeme bilimi teknolojisi sayesinde nükleer enerjide dışa bağımlılığın bitmesi hedefleniyor.

YAPAY ZEKANIN NÜKLEER YAKIT ZİNCİRİ

Yapay zeka ekonomisinin büyümesi ve savunma sanayisi yatırımları nedeniyle Kuzey Amerika pazarında nükleer enerjiye yönelik hamleler hız kazandı. Uzmanlar reaktör teknolojilerinin geliştiğini ancak nükleer yakıt zincirinin genişletilmesinde büyük zorluklar yaşandığını vurguluyor. Projenin endüstriyel ölçekteki ticari başarısı ise karasal rezervlere göre daha düşük maliyete ulaşılmasına bağlı görünüyor.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi Alexander Canon Bryan, "Hedefimiz basit. Eğer yapay zeka ekonomisi bol ve güvenilir nükleer enerji gerektiriyorsa, o zaman bol ve güvenilir nükleer yakıta da ihtiyaç duyacaktır" diyerek üretimin önemine dikkat çekiyor.