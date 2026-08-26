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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım sürpriz transfer için harekete geçti. Sarı lacivertli takıma Brezilyalı orta saha geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım sürpriz transfer için harekete geçti. Sarı lacivertli takıma Brezilyalı orta saha geliyor.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 2
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Fenerbahçe'nin bunun yanı sıra savunmaya yerli bir ismi gündeme aldığı, bir futbolcusuyla da ayrılığın an meselesi olduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 3
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Fanatik'teki habere göre; Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forması giyen defans oyuncusu Ümit Akdağ'ı transfer listesine aldığı öğrenildi. Ümit Akdağ, stoper olarak görev yaparken, sol bekte de oynayabiliyor.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 4
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun "Henüz bize bir teklif gelmedi" dediği belirtilirken, gelişmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği de haberde yer aldı.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ise İspanya'ya gittiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 6
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sağlık kontrollerinden geçecek olan 31 yaşındaki Hırvat file bekçisi, Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 7
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İspanyol basınına dayandırılan habere göre; Fenerbahçe'nin bu transferden yaklaşık 4 milyon euroluk bir bonservis geliri elde edecek.

Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor - Fotoğraf: 8
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Fenerbahçe'nin orta saha hamlesi de ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin U23 kontenjanına uygun oyuncu olan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu Breno Bidon'u listesine aldığı belirtildi. 21 yaşındaki Bidon, Brezilya'nın Corintihans takımında forma giyiyor.

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