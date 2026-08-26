Aziz Yıldırım'dan sürpriz transfer: Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha geliyor
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım sürpriz transfer için harekete geçti. Sarı lacivertli takıma Brezilyalı orta saha geliyor.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım sürpriz transfer için harekete geçti. Sarı lacivertli takıma Brezilyalı orta saha geliyor.
Fenerbahçe'nin bunun yanı sıra savunmaya yerli bir ismi gündeme aldığı, bir futbolcusuyla da ayrılığın an meselesi olduğu belirtildi.
Fanatik'teki habere göre; Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forması giyen defans oyuncusu Ümit Akdağ'ı transfer listesine aldığı öğrenildi. Ümit Akdağ, stoper olarak görev yaparken, sol bekte de oynayabiliyor.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun "Henüz bize bir teklif gelmedi" dediği belirtilirken, gelişmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği de haberde yer aldı.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ise İspanya'ya gittiği öğrenildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sağlık kontrollerinden geçecek olan 31 yaşındaki Hırvat file bekçisi, Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
İspanyol basınına dayandırılan habere göre; Fenerbahçe'nin bu transferden yaklaşık 4 milyon euroluk bir bonservis geliri elde edecek.
Fenerbahçe'nin orta saha hamlesi de ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin U23 kontenjanına uygun oyuncu olan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu Breno Bidon'u listesine aldığı belirtildi. 21 yaşındaki Bidon, Brezilya'nın Corintihans takımında forma giyiyor.