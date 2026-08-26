Kayseri'yi sallayan depremin ardından uyardı: Tekrarlanırsa...

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat depremlerinin bölgedeki fay sisteminde büyük bir gerilme değişimi yarattığını belirterek, benzer büyüklükteki depremlerin tekrarlanması halinde tablonun daha kritik bir hal alacağı uyarısında bulundu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN GERİLME DEĞİŞİMİ ETKİSİ

26 Ağustos’ta Pınarbaşı’nda yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki sarsıntıya değinen Prof. Dr. Bektaş, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin Doğu Anadolu’daki sol yanal fay sisteminde büyük bir deformasyon ve gerilme değişimi yarattığını belirtti.

Meydana gelen depremin tek başına değerlendirilmesinin yeterli olmayacağını vurgulayan Bektaş, sarsıntının ardından gelecek depremlerin sayısı, derinliği ve fay doğrultusundaki dağılımının titizlikle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

DEPREMLER TEKRARLANIRSA...

Bölgedeki hareketliliğin önemine işaret eden Prof. Dr. Bektaş, özellikle aynı bölgede 4 ve üzeri büyüklükte (M4+) depremlerin tekrarlanması durumunda konunun çok daha önemli bir hal alacağını ifade etti.