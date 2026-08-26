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Halk TV Türkiye Son dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD, Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Son dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - Resim : 1

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KANDİLLİ 4.0 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Kayseri'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Depremin, 5.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - Resim : 3

KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Son dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - Resim : 4

BAZI EVLERİN DUVARLARI ZARAR GÖRDÜ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde Yukarıborendere Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı da kısmen yıkıldı.

AFAD ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bölgede şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. (DHA)

Son dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - Resim : 5

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem gibi afetlerde ilk saatler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, olası bir deprem sonrasında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için her evde kolay ulaşılabilir bir noktada deprem çantası bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

İçerisinde bulunacak malzemelerin, en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması tavsiye ediliyor.

Deprem çantasında öncelikle yeterli miktarda içme suyu ve uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve, bisküvi, kuru meyve, kuruyemiş ve enerji barı gibi gıdalar yer almalıdır. Ayrıca ilk yardım çantası, düzenli kullanılan ilaçlar ve temel hijyen malzemeleri de mutlaka çantaya eklenmelidir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri Deprem
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