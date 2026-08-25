Adıyaman’da 47 dakikada 3 deprem! Osman Bektaş’tan "büyük deprem" açıklaması

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaklaşık 47 dakika içerisinde üç deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk iki sarsıntı arasında 3 dakika bulunurken, depremlerin büyüklükleri 3,7, 4,2 ve 3,6 olarak kaydedildi.

İLK DEPREM 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD verilerine göre Sincik’te ilk sarsıntı saat 21.40.33’te meydana geldi. 3,7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,01 kilometre olarak ölçüldü.

3 DAKİKA SONRA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İlk sarsıntının ardından saat 21.43.52’de Sincik’te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, ikinci depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

İkinci depremden yaklaşık 43 dakika sonra ise saat 22.27.11’de bölgede bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3,6 olarak duyuruldu.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ DEĞERLENDİRDİ

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Sincik’te meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana gelmesi nedeniyle sığ bir deprem olduğunu belirten Bektaş, bu nedenle sarsıntının çevrede daha belirgin hissedilmiş olabileceğini ifade etti. Bektaş, 4,2 büyüklüğündeki depremden hemen önce aynı bölgede 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmasının bölgede küçük bir deprem dizisine işaret ettiğini belirtti.

“BÜYÜK DEPREM GELİYOR SONUCU ÇIKARILAMAZ”

Bektaş, yaşanan sarsıntılardan yola çıkarak büyük bir deprem beklentisi oluşturulmaması gerektiğine dikkat çekti. “Ancak bundan ‘büyük deprem geliyor’ sonucu çıkarılamaz” diyen Bektaş, deprem sayılarında ve büyüklüklerinde artış görülmesi halinde bölgenin daha yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bektaş ayrıca depremin, Doğu Anadolu Fayı ile Güneydoğu Anadolu Bindirme sistemi arasındaki sıkışmalı ve karmaşık deformasyon alanında meydana geldiğini belirtti.