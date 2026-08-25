Son Dakika | Süleymancıların kayyum atanan 11 şirketi ve 3 derneğinin isimleri belli oldu

“Süleymancılar” yapılanmasına yönelik soruşturmanın üçüncü dalgasında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38’i yakalanırken 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı.

KAYYUM ATANAN 11 ŞİRKET

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin isimleri şöyle:

Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.

Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi

Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi

İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hicaz Derneği Anonim Şirketi

ÜÇ DERNEĞE KAYYUM

Kayyum atanan dernekler ise şöyle sıralandı:

Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği

Diversity Derneği

İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği

Listede “Hicaz Derneği Anonim Şirketi” şirketler arasında gösterildi. AA, kayyum atanan dernek sayısı dört olarak aktarıldı.

GÖZALTI LİSTESİ

Üçüncü dalga soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Abdullah Kırmızı

Adem İlhan

Adem Kara

Ahmet Akkaya

Ahmet Küçükali

Alettin Akpınar

Bekir Hacıoğlu

Bilal Ulucan

Devrim Saraçoğlu

Enver Tamer

Esra Aydoğan

Fazlı Öz

Hasan Atasoy

Hikmet Alp

Hilmi Süleyman Yılmaz

Hüseyin Demirci

İbrahim Alper

İbrahim Çeven

İbrahim Sarı

İrfan Kani Coruh

İshak Ömer Ulusoy

İsmail Hastaoğlu

Kadir Atik

Mehmet Akça

Mehmet Taşkıran

Memduh Öztürk

Muhsin Okkalı

Muhsin Varol

Murat Arı

Murat Güneş

Murat Karababaoğlu

Musa Tanrıverdi

Mustafa Çelik

Mustafa Hastaoğlu

Mustafa Tapan

Naim Karaoğlan

Necati Ersan Keskin

Osman Balık

Osman Hulusi Parlak

Osman Kadiroğlu

Ömer Çiğil

Ramazan Çetin

Rıdvan Erdal

Rüçhan Özalp

Salih Çakır

Sebahattin Dursun Küçükçakır

Suat Doğan

Süleyman Hilmi Atılgan

Şemsi Kopuz

Şevki Mıhla

Tunahan Aydemir

Tunahan Coşkun

Yıldırım Baycan

Yusuf Büyük

KURİŞ DAHİL 32 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturmanın ilk dalgası 13 Ağustos’ta Ankara merkezli 17 ilde düzenlendi. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 32’si tutuklandı. Altı kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Soruşturmanın ikinci dalgası ise 21 Ağustos’ta İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da gerçekleştirildi. Haklarında işlem yapılan 13 şüpheliden 12’si yakalandı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketi bulunduğu öne sürüldü. Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’le bağlantılı olduğu belirtilen bir adreste de yaklaşık 200 kilogram külçe altın bulunduğu açıklanmıştı.