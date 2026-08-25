Son Dakika | Süleymancıların kayyum atanan 11 şirketi ve 3 derneğinin isimleri belli oldu
Son dakika... Süleymancılara yönelik 3. dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkartılan, kayyum atanan şirket ve derneklerin isimleri belli oldu.
“Süleymancılar” yapılanmasına yönelik soruşturmanın üçüncü dalgasında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38’i yakalanırken 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı.
KAYYUM ATANAN 11 ŞİRKET
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin isimleri şöyle:
Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.
Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi
Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hicaz Derneği Anonim Şirketi
ÜÇ DERNEĞE KAYYUM
Kayyum atanan dernekler ise şöyle sıralandı:
Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği
Diversity Derneği
İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği
Listede “Hicaz Derneği Anonim Şirketi” şirketler arasında gösterildi. AA, kayyum atanan dernek sayısı dört olarak aktarıldı.
GÖZALTI LİSTESİ
Üçüncü dalga soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
Abdullah Kırmızı
Adem İlhan
Adem Kara
Ahmet Akkaya
Ahmet Küçükali
Alettin Akpınar
Bekir Hacıoğlu
Bilal Ulucan
Devrim Saraçoğlu
Enver Tamer
Esra Aydoğan
Fazlı Öz
Hasan Atasoy
Hikmet Alp
Hilmi Süleyman Yılmaz
Hüseyin Demirci
İbrahim Alper
İbrahim Çeven
İbrahim Sarı
İrfan Kani Coruh
İshak Ömer Ulusoy
İsmail Hastaoğlu
Kadir Atik
Mehmet Akça
Mehmet Taşkıran
Memduh Öztürk
Muhsin Okkalı
Muhsin Varol
Murat Arı
Murat Güneş
Murat Karababaoğlu
Musa Tanrıverdi
Mustafa Çelik
Mustafa Hastaoğlu
Mustafa Tapan
Naim Karaoğlan
Necati Ersan Keskin
Osman Balık
Osman Hulusi Parlak
Osman Kadiroğlu
Ömer Çiğil
Ramazan Çetin
Rıdvan Erdal
Rüçhan Özalp
Salih Çakır
Sebahattin Dursun Küçükçakır
Suat Doğan
Süleyman Hilmi Atılgan
Şemsi Kopuz
Şevki Mıhla
Tunahan Aydemir
Tunahan Coşkun
Yıldırım Baycan
Yusuf Büyük
KURİŞ DAHİL 32 KİŞİ TUTUKLU
Soruşturmanın ilk dalgası 13 Ağustos’ta Ankara merkezli 17 ilde düzenlendi. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 32’si tutuklandı. Altı kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
Soruşturmanın ikinci dalgası ise 21 Ağustos’ta İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da gerçekleştirildi. Haklarında işlem yapılan 13 şüpheliden 12’si yakalandı.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketi bulunduğu öne sürüldü. Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’le bağlantılı olduğu belirtilen bir adreste de yaklaşık 200 kilogram külçe altın bulunduğu açıklanmıştı.