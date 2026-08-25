Kuriş dosyasında hedef isim İdris Naim Şahin: "Etrafındaki çember daralıyor"

Alihan Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e tahsisli koruma araçlarının suç ve firar faaliyetlerinde kullanıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Şamil Tayyar, Şahin’e tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığını ve Kuriş ailesinin kaçırma operasyonuna karıştığını belirterek yargıyı göreve çağırırken; Abdulkadir Selvi de araçlardan birinin Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’i yurt dışına kaçırmak için kullanıldığını yazdı.

ŞAMİL TAYYAR: BAKANLIK MAKAMI SUÇ ÜRETİYORSA YARGI KAYITSIZ KALAMAZ

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin tartışmalar büyüyor. Şamil Tayyar, İdris Naim Şahin’e ait koruma tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığının ortaya çıktığını öne sürdü.

Tayyar, Şahin’in bazı kişilerle ilişkisine dair kamuoyunda çeşitli iddiaların bulunduğunu belirterek, bunların açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Son Kuriş olayına da değinen Tayyar, Şahin’e tahsis edilen koruma aracının bir kaçırma operasyonunda kullanıldığı yönündeki iddianın, olayın farklı boyutları olabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Şahin’in hakkındaki iddialara cevap vermesi gerektiğini belirten Tayyar, “Çıkıp konuşmalı, her iddiaya açıklıkla cevap vermelidir” çağrısında bulundu.

Tayyar'ın dikkat çeken paylaşımı şöyle:

"İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’e ait koruma tahsisli 3 aracın amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kirli ilişkilere nasıl bulaştığını bilmiyorum. Kamuoyundaki yaygın kanaat, FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasedi nedeniyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüdür. Geçmişini bilenler “şantaj” iddiasına daha çok ihtimal veriyorlar. Hal böyleyse artık bu yükten kurtulmalı ve şantajı itiraf edip oyunu bozmalıdır. Devletin bu konuda her türlü kolaylığı göstereceği kanaatindeyim. Ancak, son Kuriş hadisesinde tahsisli koruma aracının kaçırma operasyonunda kullanılması, meselenin şantaj iddiasından farklı boyutu olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

FETÖ ilişkisi hâlâ sürüyor olabilir veya şantajın ötesinde “para bağımlısı” olduğu da düşünülebilir. Sebebi ne olursa olsun çıkıp konuşmalı, her iddiaya açıklıkla cevap vermelidir. Şahin konuşmuyorsa yargı da meseleye el atabilir. Bakanlık makamı eski de olsa suç üretiyor ve üretmeye devam ediyorsa, buna kayıtsız kalamaz."

SELVİ: İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR

İktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında “İdris Naim Şahin’in etrafındaki çember daralıyor” başlığını kullanarak araçların kullanımına ilişkin detayları paylaştı. İki ismin değerlendirmelerinde, Şahin’e tahsis edilen araçların kullanım şekli ve bu araçlarla bağlantılı olduğu öne sürülen olaylar öne çıktı.

Selvi, Şahin’e tahsis edilen araçlardan birinde Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in, Almanya’ya kaçırılmak üzere İstanbul’dan Muğla’ya götürüldüğünün ortaya çıktığını yazdı. Selvi’nin aktardığına göre Şahin, olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini söyledi. Ancak araçla ilgili kiralama işleminin 5 yıllığına 1 bin TL gibi bir bedelle yapıldığının anlaşılmasının ardından konuya ilişkin yeni soru işaretleri oluştuğu belirtildi.

34 S 7815 PLAKALI ARAÇLA HAVALİMANINDAN KAÇIŞ

Selvi, yazısında Şahin’e tahsis edilen araçlarla ilgili yeni bir ayrıntıya daha yer verdi. Buna göre Şahin’in üzerine tahsisli iki araç daha bulunduğunun tespit edildiğini aktaran Selvi, bu araçlardan birinin 34 S 7815 plakalı olduğunu belirtti. Selvi, söz konusu aracı kullanan Ömer Sipahioğlu’nun Antalya Havalimanı’ndan Almanya’ya kaçtığının tespit edildiğini yazdı.

KURİŞ SORUŞTURMASINDA TAHSİSLİ ARAÇ DETAYI

Alihan Kuriş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçmaya çalıştığı aracın da İdris Naim Şahin’e ait çıktığı belirlenmişti.