Rojin'in ilaçla bayıltılıp felç edildiği ortaya çıktı! Kan donduran gerçeği avukat açıkladı

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yeni bulgular açıklandı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopside Rojin'in midesi ve iç organlarında solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden güçlü bir kas gevşetici olan Rocuronium tespit edildiğini bildirdi. Karabulut, bu maddenin ameliyathane dışında temin edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yeni bulgular açıklandı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopside genç kızın midesi ve iç organlarında Rocuronium tespit edildiğini bildirdi. Karabulut, ameliyathane dışında temin edilmesinin mümkün olmadığını belirttiği bu maddenin solunum kaslarını felç ettiğini vurguladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in cansız bedeni, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim 2024’te Van Gölü’nün Mollakasım sahilinde bulundu.

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kabaiş’e ilişkin soruşturma devam ederken aile avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BAYILTIĞI VE SOLUNUMU FELÇ EDİLEREK KATLEDİLDİĞİNİ KANITLIYOR"

Avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş’in midesi ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildiğini açıkladı. Bulguların olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya koyduğunu savunan Karabulut, "Bu veriler bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" dedi.

Karabulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesi, ölümün arkasındaki felaket gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur.

Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.

Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.

Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır.

Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."