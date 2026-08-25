SON DAKİKA | CHP mutlak butlan temyiz başvurusunu geri çekti

CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne dilekçe vererek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararına yaptıkları temyiz başvurusunu geri çekti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede, "Temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder; bilgi ve takdirlerinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan'ın vekili avukat Onur Yusuf Türegün temyiz başvurusunu usulen yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Butlan kararı kesinleşsin diye temyiz başvurumuzu çektik. Eğer diğer başvurulur da çekilirse CHP'nin kurultay yapmasındaki engel ortadan kalkmış olur."

CHP, TEMYİZDEN FERAGAT KONUSUNU DEĞERLENDİRECEK

CHP Genel Merkezi’nin yanı sıra, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP üyeleri Levent Çelik ve Lütfü Savaş’ın temyiz başvuruları da Yargıtay nezdinde devam ediyor.

CHP kurmayları, temyiz başvurusunun geri çekilmesi konusunun önümüzdeki günlerde partinin yetkili kurullarında ele alınacağını belirtti.

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'E ÇEVRİLDİ

Aynı süreçte YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde, alınan mahkeme kararı kesinleşmiş olacak.

Kararın kesinlik kazanması için şu anda bir geri çekme işlemi daha gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin "mutlak butlan" kararı verdi. Bu kararın ardından dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP tüzel kişiliği avukatları itiraz ederek temyiz başvurusunda bulundu ve dosya 56 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

İlerleyen süreçte Özgür Özel CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kurdu, mahkeme kararıyla CHP yönetimine ise Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Göreve gelen yeni CHP yönetimi üyeleri, parti tüzel kişiliği adına verilmiş olan temyiz başvurusunu geri çekti. Kararın tamamen kesinleşmesi için Özgür Özel’in bireysel olarak yaptığı temyiz başvurusunu da geri çekmesi bekleniyor. (ANKA)