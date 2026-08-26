Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları Almanya karşısında. Yık panzeri coştur bizi. Filenin Sultanları Almanya karşısında. Saat kaçta, hangi kanalda?

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 1
1 9

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları Almanya karşısında. Saat kaçta, hangi kanalda? Yık panzeri, coştur bizi.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 2
2 9

CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları son olarak Macaristan'ı da 3 - 0 yendi ve 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 3
3 9

A Milli Takımımız, bu akşam da Alman panzerleriyle karşı karşıya gelecek. Bu kez rakip daha zorlu. Almanya'nın kadrosunda Eczacıbaşı'nın yeni Camilla Weitzel en etkili oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 4
4 9

Ancak şampiyonanın İtalya ile birlikte en büyük favorisi olarak gösterilen milli takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurması beklenen seyirci desteği ile avantajlı durumda bulunuyor.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 5
5 9

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen başantrenör Daniele Santarelli'nin sahaya süreceği kadro. Santarelli, Macaristan'ı 3 - 0 yendiğimiz maçta kadroda revizyon yapmıştı.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 6
6 9

Ancak Santarelli, oyundan memnun kalmadığını belirterek, Macaristan gibi zayıf bir takım karşısında daha iyi mücadele beklediğini söylemişti.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 7
7 9

Santarelli, "Her zaman söylerim; en iyi takım, kendisiyle aynı seviyede olmayan, o kadar da güçlü olmayan daha zayıf bir rakibe karşı oynadığında da bu galibiyeti hak etmeli ve iyi voleybol oynamalıdır. Bugün ise çok fazla dalgalanma yaşadık. Uzun zamandır onlarla bu konu hakkında mücadele ediyorum. Bazen beni dinliyorlar, bazen ise bu daha zor oluyor. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Böyle bir turnuva sırasında her maçta aynı açlıkla oynamak ve her seferinde en iyi performansı sahaya yansıtmak kolay değil. Umarım artık bazı şeyleri anlamışlardır, zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor" demişti.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 8
8 9

Santarelli'nin bu akşamki Almanya karşılaşmasında ideal kadroyla maça başlaması bekleniyor.

Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 9
9 9

Filenin Sultanları'nın Almanya maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Haydi Türkiye. Yık panzeri, coştur bizi.

Milli Takım Filenin Sultanları Almanya Avrupa Şampiyonası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro