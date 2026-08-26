Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?
Filenin Sultanları Almanya karşısında. Yık panzeri coştur bizi. Filenin Sultanları Almanya karşısında. Saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları Almanya karşısında. Saat kaçta, hangi kanalda? Yık panzeri, coştur bizi.
CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları son olarak Macaristan'ı da 3 - 0 yendi ve 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.
A Milli Takımımız, bu akşam da Alman panzerleriyle karşı karşıya gelecek. Bu kez rakip daha zorlu. Almanya'nın kadrosunda Eczacıbaşı'nın yeni Camilla Weitzel en etkili oyuncu olarak dikkat çekiyor.
Ancak şampiyonanın İtalya ile birlikte en büyük favorisi olarak gösterilen milli takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurması beklenen seyirci desteği ile avantajlı durumda bulunuyor.
Karşılaşma öncesi en çok merak edilen başantrenör Daniele Santarelli'nin sahaya süreceği kadro. Santarelli, Macaristan'ı 3 - 0 yendiğimiz maçta kadroda revizyon yapmıştı.
Ancak Santarelli, oyundan memnun kalmadığını belirterek, Macaristan gibi zayıf bir takım karşısında daha iyi mücadele beklediğini söylemişti.
Santarelli, "Her zaman söylerim; en iyi takım, kendisiyle aynı seviyede olmayan, o kadar da güçlü olmayan daha zayıf bir rakibe karşı oynadığında da bu galibiyeti hak etmeli ve iyi voleybol oynamalıdır. Bugün ise çok fazla dalgalanma yaşadık. Uzun zamandır onlarla bu konu hakkında mücadele ediyorum. Bazen beni dinliyorlar, bazen ise bu daha zor oluyor. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Böyle bir turnuva sırasında her maçta aynı açlıkla oynamak ve her seferinde en iyi performansı sahaya yansıtmak kolay değil. Umarım artık bazı şeyleri anlamışlardır, zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor" demişti.
Santarelli'nin bu akşamki Almanya karşılaşmasında ideal kadroyla maça başlaması bekleniyor.
Filenin Sultanları'nın Almanya maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Haydi Türkiye. Yık panzeri, coştur bizi.