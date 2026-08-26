Yık panzeri coştur bizi! Filenin Sultanları Almanya karşısında: Saat kaçta hangi kanalda?

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Santarelli, "Her zaman söylerim; en iyi takım, kendisiyle aynı seviyede olmayan, o kadar da güçlü olmayan daha zayıf bir rakibe karşı oynadığında da bu galibiyeti hak etmeli ve iyi voleybol oynamalıdır. Bugün ise çok fazla dalgalanma yaşadık. Uzun zamandır onlarla bu konu hakkında mücadele ediyorum. Bazen beni dinliyorlar, bazen ise bu daha zor oluyor. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Böyle bir turnuva sırasında her maçta aynı açlıkla oynamak ve her seferinde en iyi performansı sahaya yansıtmak kolay değil. Umarım artık bazı şeyleri anlamışlardır, zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor" demişti.