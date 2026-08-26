Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak

Ağustos ayındaki dev Güneş tutulmasının ardından gökyüzü yeni bir şölene hazırlanıyor. 28 Ağustos Cuma günü yaşanacak parçalı Ay tutulmasında gökyüzünde Ay kırmızı parlayacak ve Samanyolu Galaksisi gözükecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 1
1 10

12 Ağustos'taki dev Güneş tutulmasının ardından gökyüzü yeni bir şölene hazırlanıyor. 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabaha karşı gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasında Ay yüzeyinin yüzde 96'sı Dünya'nın gölgesine girecek.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 2
2 10

Ay'ın yörüngesinde saatte 1 kilometreyi aşan hızı sırasında Dünya gölgesi, Ay çapının yüzde 93'ünü örtecek.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 3
3 10

Zirve noktasında Ay ışığının zayıflamasıyla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar kısa süreliğine gökyüzünde çok daha net ve parlak bir şekilde belirecek.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 4
4 10

Astronomların 173 günde bir tekrarlanan ve 31 ile 37 gün süren "tutulma sezonu" olarak adlandırdığı bu dönem, geçmişte farklı anlatılara konu oluyordu.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 5
5 10

Tarihteki eski uygarlıklar, tutulma esnasında Ay'ın büründüğü kızıl rengi ilahi bir öfke ya da kötü bir kehanet olarak görüyordu.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 6
6 10

Ancak gökbilimciler, bunun tamamen yörünge mekaniğinden kaynaklandığını, ve Ay tutulmalarının herhangi bir zararı olmadığını vurguluyor.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 7
7 10

2026'da yaşanan güneş ve ay tutulmasının ardından gözler 2027 yılına çevrilecek.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 8
8 10

18 Temmuz ve 17 Ağustos 2027 tarihlerinde yaşanacak iki hafif Ay tutulmasının arasında, 6 dakikayı aşan süresiyle "yüzyılın Güneş tutulması" gerçekleşecek.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 9
9 10

Türkiye'den de takip edilebilecek olan Ay tutulmasının parçalı evresi sabah 05:33'te başlayacak. Tutulma, küresel zirve noktasına saat 07.12'de ulaşacak ve saat 08.52'de tamamen sona erecek.

Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak - Fotoğraf: 10
10 10

Gök olayı, batı ufkunu net gören açık alanlardan hiçbir özel filtre veya gözlük gerekmeksizin çıplak gözle izlenebilecek.

Uzay Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro