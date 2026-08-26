Ay kaybolacak, gökyüzü kıpkırmızı olacak: Galaksinin kapıları açılacak
Ağustos ayındaki dev Güneş tutulmasının ardından gökyüzü yeni bir şölene hazırlanıyor. 28 Ağustos Cuma günü yaşanacak parçalı Ay tutulmasında gökyüzünde Ay kırmızı parlayacak ve Samanyolu Galaksisi gözükecek.
12 Ağustos'taki dev Güneş tutulmasının ardından gökyüzü yeni bir şölene hazırlanıyor. 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabaha karşı gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasında Ay yüzeyinin yüzde 96'sı Dünya'nın gölgesine girecek.
Ay'ın yörüngesinde saatte 1 kilometreyi aşan hızı sırasında Dünya gölgesi, Ay çapının yüzde 93'ünü örtecek.
Zirve noktasında Ay ışığının zayıflamasıyla birlikte Samanyolu Galaksisi ve yıldızlar kısa süreliğine gökyüzünde çok daha net ve parlak bir şekilde belirecek.
Astronomların 173 günde bir tekrarlanan ve 31 ile 37 gün süren "tutulma sezonu" olarak adlandırdığı bu dönem, geçmişte farklı anlatılara konu oluyordu.
Tarihteki eski uygarlıklar, tutulma esnasında Ay'ın büründüğü kızıl rengi ilahi bir öfke ya da kötü bir kehanet olarak görüyordu.
Ancak gökbilimciler, bunun tamamen yörünge mekaniğinden kaynaklandığını, ve Ay tutulmalarının herhangi bir zararı olmadığını vurguluyor.
2026'da yaşanan güneş ve ay tutulmasının ardından gözler 2027 yılına çevrilecek.
18 Temmuz ve 17 Ağustos 2027 tarihlerinde yaşanacak iki hafif Ay tutulmasının arasında, 6 dakikayı aşan süresiyle "yüzyılın Güneş tutulması" gerçekleşecek.
Türkiye'den de takip edilebilecek olan Ay tutulmasının parçalı evresi sabah 05:33'te başlayacak. Tutulma, küresel zirve noktasına saat 07.12'de ulaşacak ve saat 08.52'de tamamen sona erecek.
Gök olayı, batı ufkunu net gören açık alanlardan hiçbir özel filtre veya gözlük gerekmeksizin çıplak gözle izlenebilecek.