Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı. Fenerbahçe transferi bitirdi.
Fenerbahçe, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Fransa'nın Olimpik Lyon takımını deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı.
Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golleri Vedat Muriqi ve Archie Brown attı. Böylece Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş oldu.
Teknik direktör İsmail Kartal, "Başkanımızın ve yönetimimizin bize yaklaşımı pozitif. Taraftarımızın sevgisi de öyle. Ben de onları mutlu etmek için çalışıyorum. Bu takımı şampiyon yapmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz" dedi.
Maçı tribünden izleyen başkan Aziz Yıldırım, galibiyetin ardından soyunma odasına inerek futbolcuları tek tek kutladı.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, Şampiyonlar Ligi'ne kalmalarının ardından hemen görüşmeleri sürdürdükleri transferleri bitirmek için harekete geçtiler.
Sarı lacivertli takım Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı. Ve Fenerbahçe transferi bitirdi.
Savunmaya takviye yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerin telefon trafiği ile anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i kiralamak için bir süredir Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibiyle görüşme halindeydi. Fanatik'teki habere göre yıllık 6 milyon euro kazanan genç futbolcunun maaşının paylaşılması için kulüpler arasında hemen hemen anlaşmağ sağlandı.
Habere göre kiralık olarak kadroya katılacak olan 20 yaşındaki futbolcunun bu hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.