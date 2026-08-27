Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi

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Teknik direktör İsmail Kartal, "Başkanımızın ve yönetimimizin bize yaklaşımı pozitif. Taraftarımızın sevgisi de öyle. Ben de onları mutlu etmek için çalışıyorum. Bu takımı şampiyon yapmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz" dedi.