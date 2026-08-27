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Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı. Fenerbahçe transferi bitirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Fransa'nın Olimpik Lyon takımını deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 2
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Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golleri Vedat Muriqi ve Archie Brown attı. Böylece Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 3
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Teknik direktör İsmail Kartal, "Başkanımızın ve yönetimimizin bize yaklaşımı pozitif. Taraftarımızın sevgisi de öyle. Ben de onları mutlu etmek için çalışıyorum. Bu takımı şampiyon yapmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 4
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Maçı tribünden izleyen başkan Aziz Yıldırım, galibiyetin ardından soyunma odasına inerek futbolcuları tek tek kutladı.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 5
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Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, Şampiyonlar Ligi'ne kalmalarının ardından hemen görüşmeleri sürdürdükleri transferleri bitirmek için harekete geçtiler.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 6
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Sarı lacivertli takım Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı. Ve Fenerbahçe transferi bitirdi.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 7
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Savunmaya takviye yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerin telefon trafiği ile anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 8
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Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i kiralamak için bir süredir Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibiyle görüşme halindeydi. Fanatik'teki habere göre yıllık 6 milyon euro kazanan genç futbolcunun maaşının paylaşılması için kulüpler arasında hemen hemen anlaşmağ sağlandı.

Şampiyonlar Ligi'ne girince telefon üstüne telefon açıldı: Fenerbahçe transferi bitirdi - Fotoğraf: 9
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Habere göre kiralık olarak kadroya katılacak olan 20 yaşındaki futbolcunun bu hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe Aziz Yıldırım Transfer İsmail Kartal
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