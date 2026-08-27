Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı geçti

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Türk futbolunun iki büyük temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarıyla birlikte ciddi bir ekonomik kazanca kavuştu. Avrupa'nın en prestijli kulüpler organizasyonunda mücadele edecek iki takım, sezon henüz başlamadan toplamda 61.3 milyon euroyu aşan bir gelire garanti şekilde ulaştı.