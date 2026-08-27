Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı geçti
Lyon'u devirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bıraktı.
Fenerbahçe Lyon’u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılarak büyük bir başarıya imza attıl. Sarı – Lacivertliler böylece ezeli rakibini de geride bıraktı.
Sarı - Lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş karşılaşmasında deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Vedat Muriqi ve Archie Brown kaydetti. Bu sonuçla birlikte toplam skoru 3-2 yapan Kanarya, Devler Ligi'ne katılma hakkını kazandı.
Türk futbolunun iki büyük temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarıyla birlikte ciddi bir ekonomik kazanca kavuştu. Avrupa'nın en prestijli kulüpler organizasyonunda mücadele edecek iki takım, sezon henüz başlamadan toplamda 61.3 milyon euroyu aşan bir gelire garanti şekilde ulaştı.
Ancak Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde kazanç olarak Galatasaray'ı geride bıraktı.
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde uyguladığı yeni format, katılımcı kulüplere dağıtılan gelirlerde de ciddi bir artışa yol açtı. Bu kapsamda Galatasaray, organizasyona katılım payı ve mevcut kriterler doğrultusunda en az 30.1 milyon Euro'luk bir kazancı garantiledi.
Fenerbahçe ise UEFA katsayı sıralamasındaki üstünlüğü sayesinde Galatasaray'ın önünde yer alarak minimum 31.2 milyon Euro'luk bir gelire ulaştı. UEFA'nın gelir paylaşım sisteminde kulüplerin son yıllardaki Avrupa performansına dayalı katsayı sıralaması belirleyici bir rol oynuyor.
GALATASARAY'I GEÇTİ
Fenerbahçe'nin katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre daha üst bir konumda bulunması, iki kulüp arasındaki başlangıç geliri farkının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Bu avantaj sayesinde sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi sürecine Galatasaray'dan yaklaşık 1.1 milyon Euro daha yüksek bir gelirle başlayacak.
Açıklanan bu tutarların her iki kulüp için de yalnızca başlangıç niteliğinde olduğu vurgulanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her galibiyet ve beraberlik, kulüplerin toplam gelirini kademeli olarak artıracak.
Lig aşamasındaki sıralama performansı ve sonraki turlara yükselme durumunda ise UEFA'dan elde edilecek ek ödüllerle birlikte toplam kazancın çok daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.