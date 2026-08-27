Trafikte yeni dönem 1 eylülde başlıyor: Kaza yapan bu numarayı arayacak

Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirip, telefonla arayarak "hasar takip vekaleti" almaya çalışan organize yapılara karşı beklenen adım atıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği eylem planında kritik bir aşamaya geçti.

Kaza sonrasında mağdurların tazminat süreçlerinde istismar edilmesini önlemeyi hedefleyen kurum, Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni (OHİM) kurdu. Vatandaşların tüm kaza ihbarlarını tek bir güvenli nokta üzerinden kolayca iletmesini sağlayacak sistem, 1 Eylül itibarıyla resmen faaliyete geçecek.

SİGORTA SEKTÖRÜYLE KRİTİK ZİRVE

Süreçlerin daha hızlı, adil ve şeffaf yürütülmesi adına altyapı çalışmalarını tamamlayan SEDDK, trafik sigortası branşında faaliyet gösteren şirket temsilcileriyle kritik bir toplantıda buluştu. Müzakerelerde, eylem planı kapsamında uygulanan yaptırımların bugüne kadarki sonuçları değerlendirilirken, 1 Eylül'de faaliyete geçecek Alo 193 hattının teknik entegrasyon süreçleri gözden geçirildi. Bunun yanı sıra, hak sahiplerinin herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan sigorta şirketleriyle temas kurabilmesini kolaylaştıracak ek tedbirler karara bağlandı.