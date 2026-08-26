Son Dakika | Fenerbahçe'ye beklenen güzel haber geldi: Kriz aşıldı imzalar atılıyor

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Roma'yla transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İtalya'ya gitti. Hollandalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

ROMA EK KONTROLLER İSTEDİ

Oyuncunun eski sakatlıklarını da göz önünde bulunduran İtalyan kulübü, oyuncuyu daha kapsamlı testlerden geçirmeye karar verdi. Bir anda transferin iptal olabileceği dedikoduları dolaşırken beklenen haber geldi.

TESTLER TAMAMLANDI İMZAYI ATIYOR

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Hollandalı futbolcunun ek kontrolleri tamamlandı. Testleri başarıyla tamamlayan Oosterwolde'nin bu gece resmi imzayı atacağı kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAYACAKLAR

Ayrıca İtalyan basınının aktardığına göre; Roma, Oosterwolde'yi 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katacak. Anlaşma 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak.

Satın alma opsiyonu Oosterwolde'nin en az 15 maçta 45 dakika forma giymesi halinde devreye girecek.