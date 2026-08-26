Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi Fatih Terim'in torununun hareketine İlkin Aydın kayıtsız kalamadı ve sosyal medyada gündem oldu.
Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda ilk 3 maçını kayıpsız geçen Filenin Sultanları, 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen A Grubu’ndaki karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.
Mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Ay yıldızlılar, şu ana kadar Letonya’yı 3-0, Slovenya’yı 3-1 ve Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye – Almanya maçına saatler kala Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in paylaşımı gündem oldu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Buse Terim, Fatih Terim'in torununun İlkin Aydın hayranı olduğunu belirtti ve ‘’Saçını İlkin Aydın gibi yaptırmak istedi. İlhamımız şu saç, forması da hazır’’ ifadelerini kullandı.
Buse Terim paylaşımında ‘’Nil inanılmaz bir İlkin Aydın hayranı. Naz’ın Ronaldo ile tanışmayı istemesi kadar rüyalarını süslüyor’’ ve ‘’Evet şimdi her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bugün kızların maçına gidiyoruz’’ yorumunu yaparak İlkin Aydın’ı etiketledi.
Daha sonra Fatih Terim'in torunu Nil’in saçının son halini paylaşan Buse Terim, ‘’İlkin Aydın saçı hazırdır efendim’’ notunu düştü.
İLKİN AYDIN KAYITSIZ KALMADI
İlkin Aydın, Buse Terim’in hikayesine kayıtsız kalmadı.
Terim’in hikayesini paylaşan yıldız voleybolcu, ‘’Kalpli göz’’ emojisi koydu.