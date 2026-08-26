Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Buse Terim, Fatih Terim'in torununun İlkin Aydın hayranı olduğunu belirtti ve ‘’Saçını İlkin Aydın gibi yaptırmak istedi. İlhamımız şu saç, forması da hazır’’ ifadelerini kullandı.

Buse Terim paylaşımında ‘’Nil inanılmaz bir İlkin Aydın hayranı. Naz’ın Ronaldo ile tanışmayı istemesi kadar rüyalarını süslüyor’’ ve ‘’Evet şimdi her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bugün kızların maçına gidiyoruz’’ yorumunu yaparak İlkin Aydın’ı etiketledi.