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Halk TV Spor Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı

Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi Fatih Terim'in torununun hareketine İlkin Aydın kayıtsız kalamadı ve sosyal medyada gündem oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı - Fotoğraf: 1
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Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda ilk 3 maçını kayıpsız geçen Filenin Sultanları, 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı - Fotoğraf: 2
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İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen A Grubu’ndaki karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı - Fotoğraf: 3
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Mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Ay yıldızlılar, şu ana kadar Letonya’yı 3-0, Slovenya’yı 3-1 ve Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı - Fotoğraf: 4
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Türkiye – Almanya maçına saatler kala Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in paylaşımı gündem oldu.

Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı - Fotoğraf: 5
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Buse Terim, Fatih Terim'in torununun İlkin Aydın hayranı olduğunu belirtti ve ‘’Saçını İlkin Aydın gibi yaptırmak istedi. İlhamımız şu saç, forması da hazır’’ ifadelerini kullandı.

Buse Terim paylaşımında ‘’Nil inanılmaz bir İlkin Aydın hayranı. Naz’ın Ronaldo ile tanışmayı istemesi kadar rüyalarını süslüyor’’ ve ‘’Evet şimdi her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü bugün kızların maçına gidiyoruz’’ yorumunu yaparak İlkin Aydın’ı etiketledi.

Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı - Fotoğraf: 6
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Daha sonra Fatih Terim'in torunu Nil’in saçının son halini paylaşan Buse Terim, ‘’İlkin Aydın saçı hazırdır efendim’’ notunu düştü.

Fatih Terim'in torunu Almanya maçından önce yaptı: İlkin Aydın dayanamadı - Fotoğraf: 7
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İLKİN AYDIN KAYITSIZ KALMADI

İlkin Aydın, Buse Terim’in hikayesine kayıtsız kalmadı.

Terim’in hikayesini paylaşan yıldız voleybolcu, ‘’Kalpli göz’’ emojisi koydu.

İlkin Aydın Fatih Terim Filenin Sultanları
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