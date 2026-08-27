AKOM İstanbul için kara haberi duyurdu! Havanın tersine döneceği tarihi açıkladı

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. AKOM’un tahminlerine göre, hafta sonundan itibaren kentte sıcaklıklar düşerken sağanak yağış da etkili olacak.

Cumartesi öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inerek 25-27°C bandına gerileyeceği bildirildi.

RÜZGAR VE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Cuma ve Cumartesi günleri il genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Cuma günü metrekareye 3-7 kg, Cumartesi günü ise 2-5 kg arası yağış düşmesi bekleniyor. Kuzeydoğudan (Poyraz) saatte 10 ila 40 kilometre hızla esecek sert rüzgarların da kentte serinletici etkisini sürdüreceği kaydedildi.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN GÜNEŞ GERİ DÖNÜYOR

Hafta sonunun ilk yarısında etkili olan yağışlı havanın Pazar günü itibarıyla kenti terk etmesi tahmin ediliyor.

Pazar gününden itibaren havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sıcaklıkların yeniden yükselişe geçerek hafta başında 30°C seviyelerinde seyredeceği açıklandı.