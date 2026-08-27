Bu gece ferahlayacağız: Sıcaklar bir anda düşecek! İşte meteorolojinin raporu

Türkiye günlerdir etkisini sürdüren sıcak havalarla mücadele ederken beklenen serin hava dalgası bu gece yurda giriş yapacak. Poyrazın etkisiyle sıcaklıkların özellikle 28-29 Ağustos'ta belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar 6-9 derece birden gerileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 6-9 DERECE DÜŞECEK

Günlerdir etkili olan sıcak havanın ardından kuzeyli rüzgarların etkisini artırmasıyla birlikte sıcaklıklarda sert düşüş yaşanması bekleniyor.

Hava Forum'un paylaşımına göre 28-29 Ağustos'ta sıcaklıklar özellikle büyükşehirlerde belirgin şekilde gerileyecek. İstanbul'da gündüz sıcaklığının 32 dereceden 26 dereceye, Ankara'da 34 dereceden 25 dereceye, İzmir'de ise 38 dereceden 32 dereceye düşmesi bekleniyor.

Böylece Ankara'da sıcaklık 9 derece, İstanbul'da 6 derece, İzmir'de ise 6 derece gerilemiş olacak.

İKİ GÜN ETKİLİ OLACAK

Beklenen serin havanın özellikle 28 ve 29 Ağustos'ta etkili olması, ardından sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlaması bekleniyor. MGM'nin 5 günlük tahmin haritasında da hafta sonuna doğru yağışların azalması ve sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirirken, rüzgarın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.