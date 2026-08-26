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Trabzonspor, Ferencvaros maçı öncesi son antrenmanını bu akşam TSİ 20.00’da karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena’da gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Tekke ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise antrenman öncesinde TSİ 19.15’te yine maçın oynanacağı statta düzenlenecek. Basın toplantısının ardından Trabzonspor’un gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.