Santarelli molada Filenin Sultanları'na ne söyledi? Türkiye Polonya saat kaçta hangi kanalda?

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Santarelli şu ifadeleri kullandı:" Bence en başından itibaren herkes, oyuncuların bugün farklı türde bir maç oynamak istediğini anladı. Oyuncuların yaklaşımının çok iyi olduğunu gördüm. Gerçekten harika toplar çıkardık. Herkes mücadele etti çünkü tek bir sayı bile vermek istemedik ve bu benim için gerçekten çok özel. Oyuncuların bu şekilde oynadığını gördüğümde, ilk molada gerçekten şöyle dedim: "Çok güzelsiniz. Bu şekilde oynadığınızda çok güzelsiniz." Bu benim için gerçekten çok önemli. Kesinlikle daha da gelişebiliriz ama maçın tamamını düşündüğümde, gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum."