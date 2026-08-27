Santarelli molada Filenin Sultanları'na ne söyledi? Türkiye Polonya saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı da devirdi. Santarelli'nin molada Filenin Sultanları'na söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye Polonya saat kaçta hangi kanalda?
Gururumuz A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Almanya'yı da devirdi. Santarelli'nin molada Filenin Sultanları'na söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye Polonya saat kaçta hangi kanalda?
Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 (25-21, 25-27, 25-20, 25-19) mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Gruptaki son maç öncesi son 16'ya katılmayı garantiledi.
Karşılaşma sonrası maçı izleyen yaklaşık 15 bin taraftar büyük coşku yaşadı. Filenin Sultanları'nın galibiyet kutlamasına Türk bayraklarıyla tribünden eşlik ettiler.
Millilerimizin yıldızlarından İlkin Aydın, galibiyet sonrası maçı izleyen Fatih Terim'in yanına koştu. Terim, İlkin Aydın'ı sarılarak kutladı.
İlkin Aydın, kendisinin hayranı olan Fatih Terim'in torunlarıyla fotoğraf da çektirdi. İlkin, maçla ilgili olarak da "Bence bu bir sürpriz değil. Biz başarılı bir takımız. Biz birlikte oynayan bir takımız. O yüzden bizim için sürpriz değil. Ama tabii ki bütün takım arkadaşlarımı ve staff'ı kutluyorum. Harika bir atmosferde tekrar şampiyonluk yolundayız" dedi.
Elif Şahin ise "Şu ana kadar iyi gidiyoruz, inşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçlarının sonlarına doğru geldik artık, Polonya maçımız kaldı. Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum. Çünkü Almanya gerçekten iyi bir takım, çok hızlı top oynayan bir takım. 3-1 kazandık, çok mutluyuz. Polonya bana göre Almanya'ya çok benzeyen bir takım. Aynı maç bizi bekliyor bence" diye konuştu.
Almanya karşısında galibiyet sayısını yapan Saliha Şahin de "Almanya kesinlikle iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahip bir takım. Bizim de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bugün onlara karşı zor olacağını biliyorduk zaten, bir önceki VNL'de oynadığımız maça bakarak. Galip geldiğimiz için mutluyuz tabii ki. Herkesin eline sağlık demek istiyorum. İstanbul seyircisine de son bir kez teşekkür etmek istiyorum. Polonya maçına 1 günümüz var hazırlanmak için. Yine taktik anlamda iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Polonya yine de Almanya gibi bence. Yani inşallah bu şekilde Polonya'ya karşı da galip gelir ve grup lideri olarak üst tura çıkarız diyorum" yorumunu yaptı.
Maçın yıldızlarından Hande Baladın da şunları söyledi: "Tabii ki öncelikle çok mutluyuz kazandığımız için bugün. 4'de 4 ile yolumuza devam ediyoruz. Turnuvanın başında da dediğimiz gibi her gün oyunumuzu büyüterek, ilerleyerek; voleybolumuzu geliştirerek devam etmek istediğimizi söyledik. Bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Her gün farklı isimler öne çıkıyor ama genel olarak takım oyununu bugün daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum sahada. Çok mutluyuz. Hatalar oldu tabii ki de, bu oyunun bir parçası. Ama o hatalardan sonra ne kadar çabuk geri gelebilmek önemliydi, bugün de bunu tüm takım olarak iyi yaptığımızı düşünüyorum."
A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, Macaristan maçından sonra galibiyete rağmen oyundan memnun kalmadığını belirterek, kızgın olduğunu söylemişti. Santarelli, bu kez oyunu beğendi. Molada Filenin Sultanları'na söyledikleri de ortaya çıktı.
Santarelli şu ifadeleri kullandı:" Bence en başından itibaren herkes, oyuncuların bugün farklı türde bir maç oynamak istediğini anladı. Oyuncuların yaklaşımının çok iyi olduğunu gördüm. Gerçekten harika toplar çıkardık. Herkes mücadele etti çünkü tek bir sayı bile vermek istemedik ve bu benim için gerçekten çok özel. Oyuncuların bu şekilde oynadığını gördüğümde, ilk molada gerçekten şöyle dedim: "Çok güzelsiniz. Bu şekilde oynadığınızda çok güzelsiniz." Bu benim için gerçekten çok önemli. Kesinlikle daha da gelişebiliriz ama maçın tamamını düşündüğümde, gerçekten çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum."
Filenin Sultanları A Grubu'nda son maçını Polonya ile oynayacak. Yarın (28 Ağustos) oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.