İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri: Maç tarihleri de belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra 2 takımla temsil edileceğiz. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri. Maç tarihleri de belli oldu.
Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra 2 takımla yer alacak. Galatasaray Süper Lig şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazanmıştı.
Fenerbahçe de elemelerden gelerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Temsilcimiz, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Fransa'nın Olimpik Lyon takımını deplasmanda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.
Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u eleyerek 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı. Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer almaya hak kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 36 takım mücadele edecek. Temsilcilerimiz 8 maçının 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda oynayacak.
Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar direkt son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasında 9 ile 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off mücadelesi verecek.
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri. Maç tarihleri de belli oldu. Maç tarihleri şöyle:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)
Temsilcilerimizin eşleşeceği rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray her torbadan 2'şer rakiple karşı karşıya gelip, son 16'ya kalmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şöyle:
1.TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2.TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3.TORBA
Galatasaray
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe
Bodo Glimt
4.TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah
Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşamasının kura çekimi bu akşam saat 19.00'da yapılacak. Kura çekimi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.