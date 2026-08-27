Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki piknik alanlarında yiyecek arayan kızıl tilki ve sincaplar, doğaseverlere unutulmaz kareler bıraktı.
Sarıkamış'ın Soğuksu ve Taşkıran piknik alanlarında yaban hayvanları yiyecek ararken görüntülendi.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış, geniş sarıçam ormanlarıyla onlarca yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki sincaplar ağaç dalları arasında hızla hareket ederek kozalak topluyor ve kemiriyor.
Anadolu sincabı, sarıçam tohumlarını yere gömerek kışa hazırlık yapar ve unuttuğu tohumlar sayesinde ormanın doğal ağaçlandırıcısı olarak biliniyor.
Piknik alanlarında dolaşan kızıl tilki ise yiyecek arayışında insanlara oldukça yakın mesafeden objektiflere yansıdı.
Kızıl tilkiler küçük kemirgenleri avlayarak ekosistemde popülasyon dengesini korumada kritik bir rol üstleniyor.
Sarıçam ormanlarının gür yapısı hem sincaplara yuvalama alanı hem de tilkilere sığınak sağlıyor.
Yaban hayvanlarının insanlarla bu denli yakın temas kurması, bölgedeki habitatın sağlıklı olduğuna işaret ediyor.
Sarıkamış ormanları yılın her mevsiminde doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için eşsiz kareler sunmaya devam ediyor.
(AA)