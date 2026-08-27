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Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki piknik alanlarında yiyecek arayan kızıl tilki ve sincaplar, doğaseverlere unutulmaz kareler bıraktı.

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Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 1
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Sarıkamış'ın Soğuksu ve Taşkıran piknik alanlarında yaban hayvanları yiyecek ararken görüntülendi.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 2
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Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış, geniş sarıçam ormanlarıyla onlarca yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 3
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Bölgedeki sincaplar ağaç dalları arasında hızla hareket ederek kozalak topluyor ve kemiriyor.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 4
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Anadolu sincabı, sarıçam tohumlarını yere gömerek kışa hazırlık yapar ve unuttuğu tohumlar sayesinde ormanın doğal ağaçlandırıcısı olarak biliniyor.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 5
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Piknik alanlarında dolaşan kızıl tilki ise yiyecek arayışında insanlara oldukça yakın mesafeden objektiflere yansıdı.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 6
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Kızıl tilkiler küçük kemirgenleri avlayarak ekosistemde popülasyon dengesini korumada kritik bir rol üstleniyor.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 7
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Sarıçam ormanlarının gür yapısı hem sincaplara yuvalama alanı hem de tilkilere sığınak sağlıyor.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 8
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Yaban hayvanlarının insanlarla bu denli yakın temas kurması, bölgedeki habitatın sağlıklı olduğuna işaret ediyor.

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı: Kızıl tilki ve sincaplar yiyecek ararken görüntülendi - Fotoğraf: 9
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Sarıkamış ormanları yılın her mevsiminde doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için eşsiz kareler sunmaya devam ediyor.

(AA)

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