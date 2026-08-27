Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Trabzonspor'da da oynamıştı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Amira Ould Braham'ı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Cezayir doğumlu orta saha oyuncusu Amira Ould Braham'ı kadrosuna kattı. Amira Ould Braham'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

Braham, Türkiye'de daha önce Trabzonspor'da forma giymişti.

AMIRA OULD BRAHAM'IN KARİYERİ

17 Şubat 1998 tarihinde Cezayir’in Aïn El Hammam kentinde dünyaya gelen Ould Braham, futbol eğitimine Fransa’da başladı. Villeneuve-le-Roi FC altyapısında yetişen oyuncu, 2011 yılında FCF Juvisy altyapısına geçti. 2016-17 sezonunda Juvisy formasıyla profesyonel kariyerine adım atan orta saha, daha sonra VGA Saint-Maur’a transfer oldu.

2018 yılında US Orléans’ın yolunu tutan Ould Braham, burada dört sezon geçirdi. Takım kaptanlığına kadar yükselen Cezayirli futbolcu, 2019 yılında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2022’de Stade Brestois 29’a transfer olan oyuncu, bir sezonun ardından FC Nantes ile anlaştı. Nantes formasıyla da iki sezon mücadele etti.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYDİ

Ould Braham'ın kariyerindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giymesi oldu. U17, U19 ve U20 seviyelerinde Fransa Milli Takımı'nda görev yapan oyuncu, 2015 yılında düzenlenen Avrupa U17 Kadınlar Şampiyonası'nda da Fransa kadrosunda yer aldı. Alt yaş kategorilerinde toplam 14 kez milli formayı giyen Ould Braham, 2 gol kaydetti.

CEZAYİR MİLLİ TAKIMI'NI TERCİH ETTİ

Cezayir doğumlu futbolcu, 2021 yılında ülkesinin A Milli Takımı'nda forma giymeye başladı. İlk milli maçına 20 Ekim 2021'de Sudan karşısında çıkan Ould Braham, söz konusu karşılaşmada iki gol atarak Cezayir'in 14-0'lık galibiyetine katkı sağladı.

2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda da Cezayir kadrosunda bulunan Ould Braham, turnuvada takımının orta sahadaki önemli isimlerinden biri olarak görev yaptı.

TÜRKİYE'DE TRABZONSPOR'UN ARDINDAN BEŞİKTAŞ

Ould Braham, 2025 yazında Fransa'daki Nantes macerasını noktalayarak Türkiye'ye geldi ve Trabzonspor ile anlaştı. Bordo-mavili ekipte forma giyen deneyimli orta saha, 2025-26 sezonunda Beşiktaş'a karşı oynanan lig maçlarında da görev yaptı.

2026/27 sezonu öncesinde ise Beşiktaş'ın yolunu tutan Ould Braham, siyah-beyazlıların yeni transferi oldu. Kulüp, Cezayir doğumlu orta saha oyuncusunun kadroya katıldığını 27 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak duyurdu.

Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan 1.64 metre boyundaki Ould Braham, Fransa futbolundaki deneyimi, Cezayir Milli Takımı geçmişi ve Türkiye'yi tanımasıyla Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.