Ay tutulması güneş fırtınasıyla birleşiyor: Gökyüzünde kırmızı ışıklar dans edecek

11 15

Astronomların 173 günde bir tekrarlanan ve 31 ile 37 gün süren 'tutulma sezonu' olarak adlandırdığı bu dönemde, eski uygarlıklar tarafından tutulma esnasında Ay'ın büründüğü kızıl renk nedeniyle ilahi bir öfke ya da kötü kehanet olarak görüyordu.