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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi sözleri gündem oldu: Herkes bu videoyu konuşuyor

Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi sözleri gündem oldu: Herkes bu videoyu konuşuyor

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın seçimden önce yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kez izlendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi sözleri gündem oldu: Herkes bu videoyu konuşuyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla adını Şampiyonlar Ligi lig etabına yazdırdı.

Böylece temsilcimiz, 18 yıllık hasrete son vererek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Fenerbahçe'de kaleci Ederson yaptığı kurtarışlar ile adından söz ettirirken, milli futbolcu Oğuz Aydın da taraftarların alkışını aldı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimi öncesi Ederson ve Oğuz Aydın ile ilgili yaptığı konuşma gündem oldu.

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Aziz Yıldırım Brezilyalı eldiven hakkında, ''Ederson iyi kaleci. Ama burada uyum sağlayamadı. Uyum sağlayamamasının sebebi yalnız kendisi değil. Defans da. Avrupa’da maçlara beraber de gittik seyrettik, hep 30 metrede oynuyorlar. İki takım 30 metre içerisinde oynuyor. Kaleciler de ayakları ile oynuyorlar. Bizim kaleci de ayağını çok iyi kullanıyor. Attığı topların hepsi isabetli’’ ifadelerini kullanmıştı.

Oğuz Aydın ile ilgili ise ‘’Oğuz Aydın’ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi geriye gitti çocuk. Ama iyi oyuncu. Onu geliştirmek lazım. Sen çalışma yapacaksın veya onun motivasyonunu arttırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Elimizde var değer. Ama değer ile ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kalıyor’’ demişti.

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri, alınan galibiyetin ardından sosyal medyadan defalarca paylaşıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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