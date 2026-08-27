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Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor

Mutfakta herkesin yaptığı basit saklama hataları, taze meyve ve sebzelerin günler içinde çürümesine neden oluyor. Uzmanlar, çoğu kişinin farkında bile olmadığı birkaç kritik yanlışı sıralayarak bütçeyi korumanın yollarını açıkladı.

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Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 1
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Pazar ve marketten alınan taze ürünlerin neredeyse yarısı mutfaktaki saklama hataları yüzünden israf oluyor.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 2
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Uzmanlar, buzdolabında yan yana konulan taze gıdaların salgıladığı etilen gazı yüzünden hızla bozulduğunu belirterek mutfak bütçesini koruyacak yöntemleri tek tek sıraladı.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 3
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Taze gıdaların bozulma sürecinde etilen gazı etkili oluyor. Muz, elma ve şeftali gibi meyveler bulundukları ortama yoğun miktarda etilen gazı salgılıyor.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 4
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Karpuz, üzüm ve Brüksel lahanası gibi ürünler ise etilen gazı üretmese de, etilene maruz kaldığında hızla çürümeye başlıyor.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 5
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Yan yana konulan gıdalar birbirinin raf ömrünü doğrudan etkiliyor. Özellikle muz ve elma aynı yere koyulduğunda olgunlaşma süreci hızla ilerliyor.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 6
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Etilen üreten gıdaların karpuz gibi hassas ürünlerden mutlaka ayrı bölmelerde saklanması gerekiyor. Ürünleri birbirinden uzak tutmak çürümeyi engellemenin ilk kuralı sayılıyor.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 7
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Pazardan getirilen taze gıdaları plastik poşet içinde saklamak da büyük risk taşıyor. Poşetin içine hapsolan gaz gıdaların çürümesini hızlandırıyor.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 8
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Taze ürünleri eve gelir gelmez yıkamak yapılabilecek en büyük yanlışlar arasında gösteriliyor. Mutfak ortamında ürün üzerinde kalan nem bakteri üretimine zemin hazırlıyor.

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor - Fotoğraf: 9
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Uzmanlar meyve ve sebzelerin sadece tüketilmeden hemen önce yıkanması gerektiğini vurguluyor.

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