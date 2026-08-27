Halk TV Yaşam Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor

Sakın buzdolabına koymayın: Bu hatayı yapanın meyve sebzesi saatler içinde çürüyor Mutfakta herkesin yaptığı basit saklama hataları, taze meyve ve sebzelerin günler içinde çürümesine neden oluyor. Uzmanlar, çoğu kişinin farkında bile olmadığı birkaç kritik yanlışı sıralayarak bütçeyi korumanın yollarını açıkladı.

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